Jusqu’à ce soir uniquement, Amazon vous offre 10 € sur votre commande

Après les soldes, Amazon lance une offre qui devrait permettre de faire encore quelques économies. Le géant américain offre 10 euros dès 60 euros d'achats sur certains produits. Pour en profiter, pas besoin d'être membre prime !

Les soldes se sont terminés la semaine dernière, et même après cette longue période de promotions, on peut profiter encore de bonnes affaires. Amazon permet d’optimiser vos achats en faisant encore plus d’économies, le site a mis en place une remise de 10 euros pour tout achat à partir de 60 euros sur une sélection de produits.

Que propose Amazon ?

10 € offerts dès 60 € d’achats

Sur une sélection de produits

Pas besoin d’être membre prime

Jusqu’à ce soir, lundi 12 février 2024, Amazon vous offre 10 euros dès 60 euros d’achats sur une sélection d’articles. Cette remise s’applique une fois le produit ajouté dans le panier.

En quoi consiste cette offre ?

Comme dit plus haut, le site Amazon, lance une réduction de 10 euros dès 60 euros d’achats sur une sélection d’articles. Comment ça marche ? Il vous suffit de check la liste de produits éligibles, de sélectionner celui qui vous intéresse et de l’ajouter dans votre panier. L’offre s’applique automatiquement, une fois la finalisation de la commande réalisée. Elle est valable jusqu’au 12 février 2024, et n’implique pas d’avoir un compte Amazon Prime, ou d’être un nouveau client.

Parmi les références Tech qui sont éligibles à cette offre, on trouve, par exemple, la meilleure référence des écouteurs sans fil à réduction de bruit, à savoir les AirPods Pro 2 (USB-C). Si vous souhaitez une montre connectée, la Redmi Watch 3 de Xiaomi jouit également de cette remise. Et si vous cherchez à avoir une nouvelle manette pour votre PS5, la Dualsense revient moins chère.

Si vous souhaitez découvrir d’autres bons plans Frandroid, n’hésitez pas à consulter notre rubrique dédiée.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.