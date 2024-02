Cet ultrabook boosté au Ryzen 5 série 7000 d’AMD profite d’une belle promo sur Amazon

Envie d'un PC portable pratique et performant ? L’Asus Zenbook 14 est un bon choix : entre sa puce Ryzen 5 série 7000, et son endurance, il a tout pour plaire, encore plus maintenant qu’il se négocie à un prix plus doux sur Amazon.

Votre ancien ordinateur portable tourne au ralenti et vous souhaitez investir dans une machine avec un bon rapport qualité-prix ? Nous avons la solution : le PC portable Asus Zenbook 14. Pour moins de 800 euros, il embarque une puce AMD Ryzen 5 série 7 000, 16 Go de mémoire vive ainsi qu’un SSD de 512 Go. Cet appareil profite d’une ristourne de 15 % et devient plus intéressant encore.

Les points forts de l’Asus Zenbook 14 (UM3402)

Un ultraportable compact et bien fini

Le puissant combo Ryzen 5-7530U + 16 Go de RAM + 512 Go SSD

Sans oublier une autonomie confortable

L’Asus ZenBook 14 (UM3402) voit son prix passer de 899 euros à 764,41 euros sur Amazon, après 15 % de remise.

De belles finitions sur ce laptop léger

L’Asus Zenbook 14 profite d’un design épuré, avec des bordures d’écran assez fines et une finition mate sur tout son châssis noir. Avec son châssis à la fois fin et léger, il a l’avantage d’être facilement transportable au quotidien grâce à son poids de seulement 1,3 kilo et son épaisseur de 17 mm d’épaisseur. Malgré sa finesse, sa connectique se compose de deux ports USB type-C et d’un port 3.2 USB type-A, un port jack 3.5 mm ainsi que d’un lecteur de carte microSD et d’une sortie HDMI.

Concernant l’écran, ce laptop d’Asus ne profite pas de la technologie Oled. Ici, on a un écran NanoEdge de 14 pouces en définition WQXGA (2 560 x 1 600 pixels) au format 16:10. Il est très bien mis en valeur par ses bords fins, et s’avère très agréable au quotidien avec une luminosité de bonne facture et un bon taux de contraste, délivrant un confort visuel sans précédent. Sur le clavier, on retrouvera par ailleurs le fameux NumPad, un pavé tactile qui se transforme en pavé numérique grâce à un réseau de LED.

Une configuration satisfaisante au quotidien

Côté performances, le Zenbook 14 a misé sur une puce AMD : cet ultraportable embarque un processeur Ryzen 5-7530U (boost jusqu’à 4,5 GHz), épaulé par 16 Go de mémoire vive. Avec cette configuration, il tient la cadence et permet de faire des tâches de bureautique, de la navigation web ou encore des travaux créatifs comme de la retouche photo, sans souci. Il dispose aussi d’une Radeon Graphics, ce qui vous permettra de jouer un peu, à condition que le jeu ne soit pas trop gourmand.

Un SSD de 512 Go est aussi de la partie. Une bonne quantité de stockage, qui apporte une dose de réactivité au système, mais également de réduire le temps de chargement et le temps de démarrage. Pour finir, concernant l’autonomie, avec une batterie 75 Wh, le laptop devrait tenir une bonne journée d’utilisation. Asus le rend, en plus, compatible avec la charge rapide : il serait possible de récupérer 60 % de la batterie.

Si vous voulez comparer l’Asus ZenBook 14 (UM3402) avec d’autres ordinateurs portables disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables de 2024.

