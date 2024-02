Boulanger propose un pack avec smartphone + écouteurs sans fil à 129 € seulement

Le pack Motorola comportant un Moto g13 et des écouteurs sans fil Motorola Buds 120 est idéal pour celles et ceux qui ont un budget restreint, mais qui souhaitent tout de même acquérir un smartphone suffisamment efficace et des true wireless endurants. Boulanger le propose ainsi à 129 euros au lieu de 149,99 euros.

Trouver de bons smartphones à moins de 200 euros n’est pas chose aisée, mais ce n’est pas pour autant impossible. Il faut bien sûr s’attendre à quelques concessions si l’on choisit un modèle aussi peu cher. Le Motorola Moto g13 n’est par exemple pas parfait, mais sa fiche technique n’est pas pour autant inintéressante. Les écouteurs sans fil Motorola Moto Buds 120, qui l’accompagnent actuellement dans un pack à moins de 130 euros, proposent eux aussi quelques caractéristiques qui valent le détour.

Ce qu’il faut savoir sur ce pack Motorola

Un smartphone avec un écran de 6,5 pouces + 90 Hz

Une batterie de 5 000 mAh

Des true wireless avec 15h d’autonomie

Initialement affiché à 149,99 euros, le pack Motorola Moto g13 + Motorola Moto Buds 120 est désormais proposé à 129 euros chez Boulanger.

Un smartphone avec un écran fluide

Pour maintenir un prix bas, Motorola a dû faire quelques concessions sur son Moto g13, notamment au niveau de son design. Les bordures de ce smartphone sont par exemple assez épaisses, surtout sur le menton, ce qui rend l’ensemble un peu moins bien fini. Mais tout n’est pas à jeter, au contraire : l’écran IPS LCD de 6,5 pouces est d’une taille plus que confortable et offre de beaux contrastes. On a en plus droit à un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui est tout à fait honorable sur un smartphone aussi peu cher. La fluidité sera donc de mise. La définition d’écran HD+ se révèle toutefois un peu trop juste.

Dans les entrailles de ce Moto g13, on trouve un SoC d’entrée de gamme, le Mediatek G85. Les performances qu’il délivre sont correctes, et les tâches classiques comme la navigation web et la consultation des réseaux sociaux devraient s’enchaîner sans trop de problèmes. Côté photo, le Moto g13 est équipé de trois capteurs : un principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 5 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. On ne peut naturellement pas s’attendre à un résultat époustouflant au niveau des clichés, qui pourraient manquer de netteté. Enfin, pour ce qui est de son autonomie, le Motorola Moto g13 marque des points avec sa batterie de 5 000 mAh, qui permettra au smartphone de largement tenir toute une journée. Pour le recharger, la charge rapide à 20 W est de la partie, mais ne vous attendez pas non plus à une recharge hyper véloce.

Des écouteurs sans fil endurants

Le Motorola Moto g13 s’accompagne ici de Motorola Moto Buds 120, des écouteurs Bluetooth qui proposent plusieurs caractéristiques intéressantes. Ils sont tout d’abord assez compacts et bénéficient d’une certification IPX5 contre la poussière et les projections d’eau. Pratique lors des séances de sport en extérieur sous la pluie, ou même en intérieur quand vous aurez tendance à suer un peu. Les écouteurs sont par ailleurs équipés de commandes tactiles.

Là où les Moto Buds 120 marquent réellement des points, c’est au niveau de leur autonomie. Selon la marque, ces écouteurs offrent pas moins de 15h d’écoute, plus précisément 5h dans les écouteurs et 10h dans le boîtier. Ce dernier, tout aussi compact que les écouteurs, se recharge d’ailleurs en 2h par USB-C.

