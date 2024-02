Taillé pour la SVOD, ce picoprojecteur Full HD est en promotion à moins de 200 €

Parmi les picoprojecteurs qui valent le détour, on compte le Wanbo TT, un modèle compact qui se veut particulièrement adapté aux contenus du catalogue de Netflix. En ce moment, Geekbuying le propose à 199 euros grâce à un code promo, alors qu'on le trouve généralement à plus de 300 euros.

Les picoprojecteurs ont un net avantage par rapport aux vidéoprojecteurs classiques : ils sont plus compacts, donc bien plus mobiles. Le Wanbo TT fait partie de ces références pratiques à déplacer, et son design n’est pas son seul atout : non seulement il intègre nativement Netflix et Prime Video, mais il est aussi capable de diffuser des images en Full HD. Si ce modèle vous tente, sachez qu’il ne coûte pas plus de 200 euros en ce moment.

Ce qu’il faut savoir sur le Wanbo TT

Un format compact

Des images en Full HD jusqu’à 120 pouces

Netflix et Prime Video intégrés nativement

Généralement proposé à plus de 300 euros sur les sites d’e-commerce, le picoprojecteur Wanbo TT est actuellement proposé à 259 euros sur le site de Geekbuying. Mais grâce au code promo NNNWANBDTT, vous pourrez l’avoir à 199 euros.

Des images jusqu’à 120 pouces

Le Wanbo TT appartenant à la grande famille des picoprojecteurs, son format est forcément très compact. Il ne pèse que 1,67 kg et ses dimensions de 17 x 12 x 17.5 cm le rendent très peu encombrant, et donc facile à déplacer. Sa petite taille ne l’empêche toutefois pas de projeter des images sur une large surface. En effet, le Wanbo TT est capable de projeter des images entre 40 et 120 pouces dans une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels). Un recul d’au moins 2 mètres est fortement conseillé pour profiter correctement de l’expérience, donc, assurez-vous de l’installer dans une pièce suffisamment grande.

Le Wanbo TT est par ailleurs compatible avec la norme HDR10, qui offre une plus large palette de couleurs, des contrastes plus appuyés et une meilleure luminosité. Cette dernière peut d’ailleurs grimper jusqu’à 650 lumens ANSI. Si le contenu visionné pourra techniquement être visible en pleine journée, on vous conseille tout de même de regarder vos séries et vos films dans le noir, pour un meilleur confort visuel. Côté audio, le Wanbo TT est équipé de deux haut-parleurs de 5W compatibles Dolby Atmos, qui garantit une scène sonore bien immersive et vaste.

Parfait pour les plateformes de streaming

Ce picoprojecteur dispose aussi de plusieurs fonctionnalités qui permettent de rendre le visionnage plus agréable, à l’image de l’autofocus, qui rend les images bien plus nettes en les adaptant automatiquement et rapidement à la surface sur lesquelles elles sont projetées. Et grâce à la correction automatique de la distorsion trapézoïdale, les images seront toujours bien alignées et positionnées.

Enfin, le Wanbo TT est tout particulièrement adapté aux plateformes de streaming comme Netflix et Prime Video, puisqu’il les intègre nativement. YouTube est aussi disponible directement. Pas besoin de les télécharger ou de les chercher indéfiniment sur un store, donc. Mais notez toutefois que ce vidéoprojecteur tourne sous Linux et que certaines applications pourraient ne pas être disponibles. L’ajout d’une box multimédia pourrait donc s’avérer utile dans ce cas précis. Le port HDMI peut être là pour cela, d’ailleurs. Un port USB complète le tout.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références pour les comparer avec le Wanbo TT, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs picoprojecteurs du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.