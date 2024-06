À moitié prix, ce smartphone Android est une bonne alternative aux Redmi Note et Poco de Xiaomi

Le Motorola Edge 40 est un smartphone qui s'insère dans le haut du milieu de gamme, mais même s'il coche les bonnes cases, son prix de lancement de 599 euros et la concurrence très féroce ne parlent pas en sa faveur. Sauf qu'en ce moment, ce smartphone voit son prix chuter à 299 euros chez Boulanger, le rendant ainsi plus intéressant que d'habitude.

Lancé à un prix avoisinant les 600 euros, le Motorola Edge 40 est censé rivaliser avec plusieurs cadors comme le Google Pixel 7a ou le Nothing Phone (2) dans un marché très concurrentiel. S’il offre de bonnes prestations, des compromis trop importants pour sa tranche tarifaire l’empêchent de se démarquer. Mais ça, c’était avant que cette promotion de 50 % sur le prix de base lui permette de devenir une très bonne alternative à certains Galaxy A de Samsung et Redmi Note et Poco de Xiaomi.

Ce qu’il faut retenir du Motorola Edge 40

Un smartphone fin, léger et certifié IP68

Un écran pOLED en FHD+ et rafraîchi à 144 Hz

Un MediaTek Dimensity 8020 avec 8 Go de RAM

Une batterie de 4 400 mAh avec charge rapide de 68 W

Au lieu de 599 euros à son lancement, mais réduit à 329 euros récemment, le Motorola Edge 40 est maintenant disponible en promotion à seulement 299 euros chez Boulanger.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Motorola Edge 40. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Motorola Edge 40 au meilleur prix ?

Un smartphone poids plume tiré à quatre épingles

Pour signaler son appartenance au haut du milieu de gamme, le Motorola Edge 40 revêt un design premium avec un cadre en aluminium et un revêtement en cuir végan. Surtout, il est beaucoup plus fin et léger que la moyenne avec un poids de 171 grammes et son épaisseur de 7,6 mm, promettant ainsi une prise en main impeccable. La filiale de Lenovo annonce également une certification d’étanchéité IP68. Si l’avant n’est pas protégé par du Gorilla Glass, on retrouve une dalle pOLED qui troque le verre contre du plastique et permet à ce smartphone de mieux résister aux chutes.

L’écran profite d’une définition en Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels) et d’un taux de rafraîchissement pouvant atteindre les 144 Hz, ce qui n’est pas courant dans cette tranche de prix et même dans le haut de gamme qui se contente d’habitude d’une fréquence de 120 Hz. À l’arrière, le bloc photo se dote d’un capteur principal de 50 Mpx (f/1,4) avec autofocus et stabilisation optique et d’un ultra grand-angle de 13 Mpx (f/2,2) avec un champ de vision de 120°. Les clichés sont globalement convaincants, surtout concernant le capteur principal qui profite d’une belle ouverture et qui peut ainsi délivrer des photos bien exposées, même quand la luminosité est faiblissante.

Des performances solides, mais quelques compromis

Pour ce qui est des performances, le Motorola Edge 40 s’appuie sur un processeur de MediaTek, un Dimensity 8020. Couplé à 8 Go de RAM, ce SoC offre de bonnes prestations en usage basique et en multitâche. Du côté des jeux lourds du Play Store, il est plus limité, mais ne démérite pas face à ses concurrents du même segment tarifaire. Il est toutefois dommage que le tableau soit assombri par le logiciel qui ne profite que de deux ans de mises à jour Android et de trois de patchs de sécurité, ce qui est trop peu pour un smartphone lancé à 600 euros.

Enfin, l’autonomie n’est pas vraiment le fort des Motorola et le Edge 40 confirme cette tendance. Avec une batterie de 4 400 mAh, il arrive à tenir une grosse journée, mais cette autonomie a tendance à fondre rapidement en gaming. Ce n’est donc pas le smartphone le plus endurant dans sa gamme de prix, mais au moins, il se rattrape avec une recharge rapide de 68 W qui lui permet de refaire le plein en à peine trois quarts d’heure. Ce qui est bien utile si on est dans le rouge avant de partir en soirée.

Afin de comparer le Motorola Edge 40 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones à moins de 300 euros du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.