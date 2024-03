Amazon casse le prix de ce mini SSD externe Samsung avec 4 To de stockage

Si vous cherchez une solution de stockage externe, rapide et performante, qui vous suit partout dans vos déplacements, ce bon plan devrait vous intéresser. Le SSD Samsung T5 Evo avec 4 To de stockage passe de 299 euros à seulement 168 euros sur le site d'Amazon.

Solution de stockage principale, espace supplémentaire, meilleur confort… il existe actuellement bien des raisons de s’offrir un SSD externe. Ce modèle de chez Samsung, le T5 Evo, ne manque pas d’atouts : entre sa très grande capacité de stockage, ses vitesses de transferts élevés et son petit format, il devient le compagnon parfait. D’ailleurs, il se négocie avec 132 euros de moins aujourd’hui.

Ce qu’il faut retenir du Samsung T5 Evo

Un SSD externe compact et robuste

Des vitesses de transferts allant jusqu’à 460 Mo/s

Une énorme capacité de stockage : 4 To

Au lieu de 299,99 euros, le SSD Externe Samsung T5 Evo avec 4 To de stockage est actuellement affiché en promotion à 268,53 euros sur Amazon, mais grâce à une ODR de 100 euros valable jusqu’au 31 mars prochain, il revient à seulement 168,53 euros.

Une solution de stockage pratique à transporter

Le T5 Evo est un SSD externe assez différent des autres références sur le marché. Il choisit un format rectangulaire assez proche d’une clé USB, avec des dimensions réduites de 40 mm x 95 mm x 17 mm et un poids plume de seulement 102 g. Dans votre poche, ou dans un sac, vous allez pouvoir emporter toutes vos données avec vous sans encombre quand vous êtes en déplacement. Il y a même une « poignée » métallique qui permet de l’accrocher via un mousqueton, par exemple.

Conçu pour tenir dans la paume de la main, son boîtier en caoutchouc ne manque pas de solidité. Il est d’ailleurs capable de résister aux chutes accidentelles allant jusqu’à deux mètres, pour avoir l’esprit tranquille.

Des performances fiables, associées à une énorme capacité de stockage

Concernant ses performances, le T5 Evo de Samsung est un SSD externe avec une vitesse de transfert pouvant aller jusqu’à 460 Mo/s en lecture et en écriture. Vous pourrez ainsi transférer vos fichiers rapidement, et ne plus souffrir de temps de chargements trop lents. Le constructeur assure qu’il est capable d’offrir des performances jusqu’à 3,8 fois plus rapides que celles des disques durs externes.

Enfin, ce modèle accueille une grande quantité de stockage : vous aurez droit à 4 To, soit 4 000 Go de données à stocker. Si la bonne majorité des utilisateurs se limitent de 1 ou 2 To, avoir une aussi grosse capacité de stockage peut répondre à plusieurs besoins, notamment à ceux des professionnels de la photo et de la vidéo. C’est aussi un bon moyen pour les gamers et gameuses qui veulent installer entièrement leur bibliothèque Steam, Epic Games ou autres.

Si vous souhaitez découvrir d’autres solutions externes pour pouvoir toujours garder une copie de vos données sous la main, on peut vous aiguiller dans votre choix : voici notre guide des meilleurs SSD externes portables actuellement sur le marché.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.