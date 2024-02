Philips Hue : ce pack à -40 % va illuminer votre salon avec ces deux barres lumineuses aux millions de couleurs

Les barres lumineuses Hue Play sont idéales pour installer une ambiance chaleureuse personnalisée dans son intérieur. Elles offrent en plus une belle immersion si elles sont fixées derrière un TV. Si ce programme vous tente, sachez que le pack comportant deux Hue Play et un pont de connexion est en ce moment disponible à 109,99 euros chez Rue du Commerce au lieu de 179,99 euros.

Si de Philips Hue, on retient avant tout ses très bonnes ampoules connectées, d’autres appareils de la marque valent tout autant le détour. Les barres lumineuses Hue Play, par exemple, sont capables d’offrir une expérience encore plus immersive, surtout quand elles sont placées autour d’un téléviseur. C’est toutefois connectées à un pont Hue Bridge qu’elles pourront vraiment dévoiler tout leur potentiel. Et, justement, sachez qu’il est actuellement possible de retrouver deux Hue Play et un Hue Bridge dans un pack proposé à -40 %.

Les points forts du pack Hue Play

Des barres lumineuses avec 16 millions de nuances

Plusieurs installations possibles

Un pont de connexion pratique et le protocole Zigbee

Initialement affiché à 179,99 euros, le pack 2 Hue Play + Hue Bridge est désormais proposé à 109,99 euros chez Rue du Commerce.

Des barres lumineuses faciles à installer

L’installation des appareils connectés signés Philips Hue est simplissime. Pour commencer à utiliser les barres lumineuses Hue Play incluses dans ce pack, il suffit simplement de les brancher à un adapteur secteur. Notez qu’il est possible de les connecter sur une même prise, histoire de gagner de la place. Vous pourrez ensuite les installer sur un mur, sur un meuble (horizontalement ou verticalement, d’ailleurs) ou même derrière un téléviseur pour un effet rétroéclairage grâce à des clips et des rubans adhésifs fournis avec les Hue Play. De quoi profiter d’un effet immersif assuré avec ce halo lumineux aux airs d’Ambilight.

Également inclus dans le pack, le pont de connexion Hue Bridge devra également être branché sur une prise secteur. Il est indispensable pour bénéficier d’une longue portée, car les éclairages Philips Hue utilisent le protocole Zigbee, une solution moins gourmande en énergie que le Wi-Fi. Le pont doit aussi être connecté à votre box Internet, afin de profiter de toutes les fonctionnalités qu’il offre.

Des millions de couleurs disponibles

Les Hue Play sont donc des barres capables de diffuser une lumière colorée. Vous pourrez choisir parmi plus de 16 millions de nuances colorées, mais également une lumière blanche à sélectionner parmi 50 000 nuances froides ou chaudes. Pour ce faire, rendez-vous sur l’application Philips Hue, sur laquelle on pourra aussi régler l’intensité des couleurs choisies. Grâce au pont, vous pourrez aussi programmer des ambiances adaptées selon les occasions, simuler une présence ou encore prévoir l’extinction des lumières à l’heure que vous souhaitez. Les assistants vocaux Google Assistant, Alexa et Siri sont de la partie pour contrôler les Hue Play encore plus facilement.

Enfin, les gamers et amateurs de cinéma qui souhaiteraient synchroniser les Hue Play avec les contenus diffusés sur un téléviseur pourront le faire grâce à une Sync Box ou à l’application Hue Sync TV, seulement disponible sur les téléviseurs Samsung cependant.

Si vous débutez dans la domotique et que les éclairages connectés de Philips Hue vous intéressent, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide qui explique comment bien choisir les ampoules connectées de la marque.

