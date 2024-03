Orange pense à ses nouveaux abonnés fibre avec 2 mois offerts sur cette offre Livebox

Deux mois d’abonnement offerts pour toute souscription à une offre livebox ? C’est le cadeau du moment d'Orange à ses nouveaux abonnés fibre.

On ne va pas se mentir, ce n’est pas la meilleure période des box Internet Fibre et ADSL. Les prix ont augmenté en fin d’année dernière chez l’ensemble des opérateurs et les périodes de promotion se sont rapetissés. Pourtant, il est possible de trouver certaines offres qui font la différence. C’était le cas dès le début de semaine avec Sosh mais aussi chez Orange puisque l’opérateur offre en ce moment 2 mois sur l’ensemble de ses abonnements fibre, dont la moins chère, à savoir l’offre Livebox Fibre à 25 euros par mois pendant 6 mois.

C’est quoi la Livebox Up Fibre ?

La Fibre jusqu’à 500 Mbit/s symétrique avec la Livebox 5

Un décodeur 4K avec 140 chaînes TV

Les appels illimités vers les fixes en France metropolitaine et DOM

En ce moment, l’offre Livebox Fibre chez Orange est disponible avec 2 mois offerts à 24,99 euros par mois pendant 6 mois, avant de passer à 42,99 euros par mois. Cette offre donne lieu à un engagement de 12 mois.

La Fibre Orange, l’assurance de la fiabilité

Orange n’est certes plus l’opérateur le plus performant du marché, mais il conserve une fiabilité à toutes épreuves et un service garantis de grande qualité. L’offre Livebox Fibre propose des débits théoriques largement suffisant pour 99 % des usages avec 500 Mb/s en téléchargement et en envoi. C’est l’assurance d’avoir accès aux excellentes infrastructures d’Orange pour bénéficier d’un débit constant, de quoi télécharger très rapidement, regarder en streaming sans perte de qualité ou encore gérer votre installation domotique sans ralentissement.

Cette offre comprend la fourniture d’une Livebox 5 équipée du Wi-Fi 5 et de 4 ports Ethernet. Tout est pilotable très simplement et instantanément depuis l’application Ma Livebox. Cependant, et sur demande, vous pouvez obtenir un répéteur compatible Wi-Fi 6 afin d’améliorer la qualité du réseau pour vos appareils sans fil.

Une ligne téléphonique et un décodeur 4K

Cette offre comprend également une ligne téléphonique fixe avec les appels illimités vers les téléphones fixes de France métropolitaine, des DOM et de plus de 100 destinations à l’étranger (dont les USA et le Canada). Cependant, l’opérateur ne néglige pas non plus l’offre TV et propose un catalogue de 140 chaînes, dont certaines compatibles 4K UHD, mais surtout la fourniture sur demande d’un décodeur TV lui aussi compatible 4K. Il est même possible d’enregistrer jusqu’à 100 h de programmes avec l’Enregistreur TV Multi-écrans (encore une fois sur demande).

