Cette bonne barre de son Samsung ne coûte plus que 100 € avec cette promotion

Pour les cinéphiles, une barre de son est un appareil indispensable pour profiter comme il se doit des derniers blockbusters sur son TV 4K avec un son immersif, mais la plupart des modèles se vendent pour plusieurs centaines d'euros. Si l'on a un budget limité, la Samsung HW-T420 fait amplement l'affaire, d'autant plus qu'elle est actuellement à 101,98 euros au lieu de 129 euros chez Electro Dépôt.

Les barres de son sont conçues pour améliorer le rendu sonore d’un TV ainsi que l’immersion, certaines sont vendues seules et d’autres avec un pack d’équipements plus ou moins complet. Une bonne barre de son est généralement onéreuse, surtout celles diffusant un rendu audio en 3D, mais s’il s’agit seulement de profiter de plus de puissance et d’un son calibré selon ses utilisations, des modèles sont disponibles à prix moindre. Par exemple, cette Samsung HW-T420 qui ne coûte plus que 101,98 euros chez Électro Dépôt.

La Samsung HW-T420 en quelques points

Une barre de son 2.1 avec son caisson de basses

Un modèle d’entrée de gamme, mais puissant

Compatible avec Dolby Digital et le Bluetooth

Au lieu de 129 euros en boutique officielle, la Samsung HW-T420 est maintenant disponible en promotion à 101,98 euros chez Electro Dépôt grâce à cette offre de remboursement de 20 euros.

Un rapport performances-prix au poil !

Pour seulement une centaine d’euros, il est possible de mettre la main sur cette barre de son discrète qu’est la Samsung HW-T420 accompagnée de son caisson de basses. Elle est ainsi configurée en 2.1 et se veut être simple à installer. Sous un TV, elle se fait facilement oublier, il est aussi possible de l’accrocher à un mur grâce aux accroches fournies dans le packaging. Concernant les branchements, il suffit de la relier avec le TV via son entrée numérique optique et le caisson de basses à une alimentation électrique.

Cet ensemble de trois haut-parleurs délivre une puissance totale de 150 W RMS, ce qui est honorable dans cette tranche de prix. La signature sonore est particulièrement marquée dans les basses, notamment grâce au caisson qui se montre percutant, tandis que les haut-parleurs centraux font profiter d’une restitution claire des dialogues. Pas de quoi transformer son salon en salle de cinéma, mais pour une meilleure immersion dans ses films, la Samsung HW-T420 fait l’affaire.

Un son optimisé au programme

Si les formats audio 3D tels que Dolby Atmos et DTS:X manquent à l’appel, la Samsung HW-T420 propose trois modes préréglés pour une meilleure expérience d’écoute selon l’utilisation. Nous avons ainsi les modes standard, surround et jeux, ce dernier pouvant avoir un effet limité étant donné que la barre de son est dépourvue de port HDMI pour faire transiter des flux 4K haute fréquence. En plus de ces modes préréglés, le mode Smart Sound permet d’obtenir un rendu optimisé pour tous les contenus, que ce soit un concert ou un match de sport.

Enfin, la partie connectique fait le minimum syndical. Comme mentionné plus haut, nous avons un port optique, mais pas de port HDMI. Un port USB est toutefois présent afin de lire les fichiers audio (MP3, AAC, WAV, FLAC, etc.). La Samsung HW-T420 n’est pas compatible avec le Wi-Fi, mais elle peut se connecter en Bluetooth à un TV, un smartphone, une tablette ou tout autre appareil compatible.

