Amazon propose un pack vraiment pas cher incluant 2 caméras connectées extérieures en 1080p

Si vous souhaitez investir dans une solution connectée pour surveiller votre domicile en votre absence, voilà un lot de 2 caméras qui pourrait bien vous plaire : il revient à 149 euros contre 199 euros de base.

Avec plusieurs caméras, vous allez pouvoir cibler les zones qui vous semblent les plus à risques et être plus rassuré lorsque vous êtes absent de votre domicile. Et, si généralement un kit comptant plusieurs caméras est assez coûteux, aujourd’hui le pack de 2 caméras connectées EufyCam 2C devient plus accessible après 50 euros de remise.

Ce qu’il faut retenir des EufyCam 2C

Deux caméras extérieures qui filment en 1080p

Détecte les mouvements de jour comme de nuit

Une autonomie de 6 mois

Petit plus : projecteur intégré

Habituellement à 199,99 euros, le lot de deux caméras de surveillance connectée EufyCam 2C se trouve actuellement en promotion à 149,99 euros sur Amazon.

Deux caméras endurantes, simple à installer

Dans ce pack, on retrouve deux caméras de surveillance sans fil. Conçues pour l’extérieur, elles vont ainsi être capables de faire face aux aléas climatiques puisque la marque assure leurs fonctionnements, qu’il fasse froid ou chaud.

Étant sans fil, elles fonctionnent sur batterie et disposent d’une autonomie de 180 jours, soit six mois d’utilisation d’après le constructeur. Assurez-vous de brancher le Smart Hub (inclus dans ce pack) à votre routeur, pour faire fonctionner l’ensemble.

Efficaces pour surveiller les zones les plus sensibles

Une fois en route, les EufyCam 2C sont capables de filmer en 1080p. Une définition suffisante pour reconnaître un visage, et couvre un bon périmètre grâce à son champ de vision à 140°. Une fois la nuit tombée, la qualité est correcte, grâce à un mode nocturne efficace, mais surtout pour leur projecteur intégré, pratique pour éclairer la zone visée par la caméra, et qui, au passage, dissuadera les intrus.

Bien sûr, elles sont capables de détecter les mouvements et vous alertent en temps réel sur votre smartphone. Depuis l’application, il sera possible de voir en direct le flux vidéo, entendre et parler grâce aux haut-parleurs et microphones embarqué. Vous pourrez aussi personnaliser les zones que vous souhaitez surveiller en priorité et que vous considérer plus sensible. Alexa est également de la partie. Et si généralement, il faut souscrire à un abonnement pour profiter pleinement de toutes les fonctionnalités de votre caméra, notamment le stockage cloud, ici ce n’est pas le cas : pas de frais mensuels ni de coûts cachés.

Il existe d’autres références disponibles sur le marché, et si vous souhaitez les découvrir : voici notre guide des meilleures caméras de sécurité connectées en 2024.

