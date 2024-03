WD SN850X : voilà une des meilleures offres pour ce performant SSD 1 To compatible PS5

Avec d'excellentes performances, ce SSD NVMe de 1 To de la marque Western Digital est un excellent deal pour seulement 80,50 euros chez PC Componentes. Une affaire qui va ravir les joueurs et joueuses PC, et mĂŞme PS5.

Vous ĂŞtes un peu juste cĂ´tĂ© stockage sur votre PC (ou votre PS5) et vous souhaitez tout simplement passer Ă la vitesse supĂ©rieure ? Un SSD de type NVMe apparaĂ®t comme une solution Ă©vidente. Il est possible de vous offrir l’un des modèles les plus performants de chez Western Digital pour moins cher, le SN850X, disponible dans sa version 1 To avec près de 20 euros de rĂ©duction d’un prix dĂ©jĂ parmi les plus bas du marchĂ©.

Ce qu’il faut retenir du SSD SN850X de chez Western Digital

Un haut débit de données (7 300 Mo/s en lecture séquentielle)

Interface PCI Express 4.0

Une garantie de 5 ans

Affiché de base aux alentours de 110 euros chez la plupart des sites marchands, le SSD WD SN850X de 1 To tombe actuellement à 80,50 euros chez PC Componentes, soit son prix le plus bas jamais enregistré.

Un SSD qui va aussi bien sur un PC qu’une PS5

Via sa compatibilitĂ© PCI Express 4.0, ce SSD NVme de la marque Western Digital peut aussi bien se brancher sur carte mère compatible ou dans un boĂ®tier externe disposant d’un port correspondant. Il peut tout aussi bien ĂŞtre utilisĂ© sur votre PS5 pour y augmenter le stockage et les performances, car il coche toutes les cases pour y ĂŞtre installĂ© (en dehors du dissipateur thermique).

Pour l’installer, ce n’est pas aussi simple qu’insérer une carte mémoire. Avant toute chose, il faudra veiller à mettre à jour votre PC ou votre PS5, puis de vous équiper d’un tournevis cruciforme, être délicat et vous armer de patience. Si vous avez quelques appréhensions, nous vous conseillons cet article qui reprend toutes les étapes à réaliser pour installer le SSD sans problème.

Du stockage performant et durable

Le format NMVe permet des vitesses de transferts très Ă©levĂ©es, celui-lĂ mĂŞme que les cartes graphiques utilisent. Le SN850X de WD est capable de monter jusqu’Ă 7 300 Mo/s en lecture sĂ©quentielle et 6 300 Mo/s en Ă©criture sĂ©quentielle. C’est Ă©galement un format très durable puisque ce modèle est capable de tenir une charge de 600 TBW de durĂ©e de vie. Une stabilitĂ© parfaite pour les utilisations intensives comme le gaming, l’édition vidĂ©o, la crĂ©ation de contenu et les applications d’ingĂ©nierie exigeantes.

Western Digital prévoit tout de même une garantie de 5 ans sur ce SSD afin que palier à tout problème potentiel.

Si vous ne savez pas encore quelle solution est la mieux adaptée, un SSD interne ou bien un disque dur externe pour votre console, retrouvez notre guide sur quel SSD interne et disque dur externe choisir pour la PS5.

