Lenovo Yoga Book 9i : le futur du PC portable bureautique est déjà 900 € moins cher

Un PC portable à double écran ? On peut dire que cette proposition de Lenovo ne manque pas de trancher avec la concurrence, le Yoga Book 9i représente possiblement l'avenir des laptops bureautiques en visant l'hyper-productivité avec un appareil transformable. Lancé à 2 799 euros, ce PC portable unique en son genre et qui pourrait inspirer de nouveaux usages est en promotion à 1 899 euros en boutique officielle.

Cette proposition innovante de Lenovo est possiblement l’avenir du PC portable. Le Yoga Book 9i a la particularité de posséder deux écrans reliés entre eux par une charnière pivotable à 360° et est accompagné d’un clavier magnétique. Avec un attirail pareil, on peut imaginer des dizaines de façons de l’utiliser afin d’être encore plus productif avec un appareil mobile, mais cette innovation se paye au prix fort. Heureusement, le Lenovo Yoga Book 9i profite actuellement d’une réduction de 900 euros en boutique officielle qui le rend plus accessible.

L’innovation fait sa force

Peut-on vraiment qualifier le Lenovo Yoga Book 9i de PC portable ? À l’instar d’un Microsoft Surface, on serait tenté d’y voir un hybride entre une tablette tactile et un laptop. Le Yoga Book 9i se compose de deux écrans tactiles reliés entre eux et s’accompagne d’un clavier sans fil et d’un stylet. La différence entre l’écran principal et celui du bas est perceptible, ce dernier pouvant faire office de pavé tactile en lieu et place du clavier. Avec les charnières pivotables, il est possible de porter ce laptop à bout de bras et d’en faire une tablette que l’on peut utiliser avec le stylet. Enfin, le côté hybride se retrouve également dans la connectique, ici limitée à seulement trois ports USB-C.

Quant aux écrans, ce sont deux dalles OLED de 13,3 pouces en définition 2.8K (2 880 x 1 800 pixels) qui supportent un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Si la couverture colorimétrique est excellente, la luminosité n’atteint même pas les 400 cd/m². Pour les performances, Lenovo s’en tient à une configuration basique avec un Intel Core i7-1355U couplé à 16 Go de RAM LPDDR5X, probablement pour limiter la chauffe sur ce format particulier et optimiser son silence.

Un format à deux écrans qui demande de la maîtrise

Le Lenovo Yoga Book 9i embarque d’office Windows 11 Home et c’est l’utilisation qui en est faite sur ce PC portable à double écran qui impressionne. On peut autant se servir des deux écrans en même temps que les utiliser indépendamment l’un de l’autre, on peut toutefois regretter qu’il ne soit pas possible de désactiver l’un deux écrans lorsque le PC est en mode tablette. Le Yoga Book 9i n’est pas compliqué à prendre en main mais il requiert tout de même un peu de maîtrise au départ. Le logiciel est parfaitement optimisé pour 90 % des cas d’usage, sachant que cet appareil est une V1 et que des améliorations seront sûrement apportées par la suite pour les 10 % restants.

Enfin, le Lenovo Yoga Book 9i intègre une large batterie de 85 Wh qui offre une belle surprise. L’autonomie s’est élevée à 7 à 8 heures lors de notre test, ce n’est pas impressionnant pour un ultrabook, mais il faut prendre en compte le fait que la batterie alimente deux écrans en même temps. Nous avons obtenu cette durée avec une luminosité à 50 %, mais il faut savoir qu’il est possible de régler un taux de luminosité différent par écran. Enfin, la recharge passe par un bloc d’alimentation de 65 W qui permet de récupérer 80 % de l’autonomie en 30 minutes.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Lenovo Yoga Book 9i.

Afin de comparer le Lenovo Yoga Book 9i avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs PC portables Lenovo du moment.

