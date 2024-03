NordVPN met en avant son gestionnaire de mot de passe avec une belle réduction ce week-end

Connaissez-vous NordVPN ? Et NordPass alors ? Il s'agit du gestionnaire de mot de passe du célèbre service de VPN et il est en ce moment en promotion avec une réduction sur l'abonnement de 2 ans pour 1,10 euro par mois.

On connait tous NordVPN pour son application VPN, mais on le connait beaucoup moins pour ses produits annexes. Le gestionnaire de mot de passe en fait partie, au mĂŞme titre que les antivirus ou le cloud sĂ©curisĂ©, et il devient aujourd’hui presque indispensable d’en disposer. Celui de NordVPN s’appelle NordPass et la marque souhaite le mettre encore plus en avant grâce Ă une rĂ©duction proposant un prix mensuel d’un peu plus d’un euro par mois, soit un peu moins de 30 euros pour 2 ans.

Qu’est-ce que NordPass a de plus que les autres ?

Sauvegarde illimitée de mots de passe et de clés d’accès

Synchronisation automatique entre les appareils

Stockez sécurisé des cartes de crédit et des notes

Possibilité de partage avec des proches

Jusqu’au 11 mars inclus, NordPass propose son abonnement de 2 ans avec trois mois offert en plus pour 29,61 euros, soit 1,10 euro par mois.

Le gestionnaire de mot de passe du VPN le plus connu et reconnu du marché

Avec un changement complet d’interface tout rĂ©cemment, NordPass en a aussi profitĂ© pour apporter tout un tas de nouvelles amĂ©liorations. La version Premium de NordPass offre la possibilitĂ© d’utiliser l’application sur tous nos appareils, de partager des Ă©lĂ©ments et de profiter de fonctionnalitĂ©s de sĂ©curitĂ© qui repèrent les mots de passe faibles et qui alertent en cas de fuite de donnĂ©es. En plus des fonctionnalitĂ©s classiques comme l’enregistrement illimitĂ© de mots de passe et autres informations confidentielles, ainsi que la synchronisation automatique entre tous les appareils.

Sans en faire trop, NordPass offre une expérience simple et agréable. Une approche minimaliste qui se matérialise par une barre latérale gauche dotée de douze boutons. Elle permet d’aller à l’essentiel et de trouver rapidement la rubrique ou le réglage souhaités. C’est évidemment le cas pour l’importation de mots de passe si on souhaite abandonner son précédent gestionnaire.

Un écosystème accessible partout

Compatible avec de nombreux systèmes d’exploitation tels que Windows, macOS, Linux, ainsi qu’iOS et Android sous forme d’application, NordPass offre une flexibilitĂ© Ă©tendue. Le gestionnaire est Ă©galement disponible en tant qu’extension de navigateur web pour Chrome, Firefox, Opera, Edge et Safari. Depuis peu, une extension standalone est aussi disponible, permettant une utilisation simplifiĂ©e du gestionnaire dans le navigateur. Il reste possible pour les utilisateurs de choisir quelle version de l’extension ils souhaitent utiliser.

Enfin , le plus important, cĂ´tĂ© sĂ©curitĂ©, NordPass propose la double authentification ainsi que la possibilitĂ© d’utiliser l’authentification biomĂ©trique. Vous pouvez ainsi dĂ©verrouiller votre compte en utilisant votre empreinte digitale ou la reconnaissance faciale.

Pour en savoir encore plus, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre avis complet sur NordVPN.

