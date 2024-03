La rivale de la Xiaomi Electric Scooter 4 chez Ninebot devient moins chère grâce à cette offre

Lancée en fin d'année 2023, la Ninebot KickScooter E2 Pro est une trottinette électrique puissante qui pourrait bien faire de l'ombre à la Xiaomi Electric Scooter 4, qui appartient habituellement à la même gamme de prix que la première. Mais actuellement, c'est à 389 euros que l'on peut trouver la KickScooter E2 Pro chez Leclerc, au lieu de 449 euros.

En lançant sa KickScooter E2 Pro en octobre dernier, Ninebot-Segway souhaitait en faire la référence prix-prestations des trottinettes électriques sous les 450 euros. Elle partage quelques points communs avec sa principale rivale, la Xiaomi Electric Scooter 4, que l’on trouvait quasiment au même prix il y a quelque temps. Mais le modèle de Segway parvient à la dépasser sur plusieurs points, notamment au niveau des performances, mais aussi au niveau de son prix, puisque la KickScooter E2 Pro bénéficie actuellement d’une réduction de 60 euros, ce qui la rend bien plus recommandable.

Ce qu’il faut savoir sur la Ninebot KickScooter E2 Pro

Une puissance de 750 W en pic

Des roues tubeless de 10 pouces

La capacité à franchir des pentes de 18 %

Une bonne autonomie

Initialement proposée à 449 euros, la trottinette électrique Ninebot KickScooter E2 Pro est actuellement affichée à 389 euros chez Leclerc.

Même design, meilleur confort

Si la Ninebot KickScooter E2 Pro se montre bien différente des deux autres modèles de la famille « E », à savoir les E2 et E2 Plus, elle conserve en revanche le même design avec son deck relevé vers l’avant, la colonne de direction courbée ou encore l’écran horizontal, bien pratique avec ses 2,8 pouces. Toutefois, un petit ajout très utile a fait son apparition sur le guidon : une commande pour actionner les clignotants avant et arrière. Un bon point pour la sécurité.

Les roues diffèrent aussi de celles des E2 et E2 Plus puisque cette KickScooter E2 Pro intègre des roues de 10 pouces (contre 8,1 pouces pour ses cousines) de type tubeless, qui devraient donc garantir un meilleur confort et une adhérence supérieure. La KickScooter E2 Pro rejoint d’ailleurs la Xiaomi Electric Scooter 4, sa rivale, sur ce point. Autrement, la trottinette résiste efficacement aux éclaboussures d’eau (IPX4), ce qui vous permet de rouler même sous une pluie battante. Sachez aussi que sa batterie est certifiée IPX6. Concernant sa charge maximale, celle-ci ne dépasse pas les 100 kg. Autre nouveauté de la KickScooter E2 Pro : la fonction Apple Find My, qui permet de géolocaliser la trottinette depuis un appareil de la Pomme.

Une puissance décuplée

Côté puissance, la Ninebot KickScooter E2 Pro embarque un moteur plus puissant que les E2 et E2 Plus, avec une puissance de 350 W contre 300 W en nominal, et même 750 W en pic contre 500 W. Elle fait même mieux que la Xiaomi Electric Scooter 4, laquelle est limitée à 300 W nominaux et 600 W en pointe. Concernant les montées, la Ninebot KickScooter E2 Pro s’en sort bien puisqu’elle peut grimper des pentes de 18 %. Au démarrage, l’E2 Pro récupère le contrôle de traction (TCS) des F2 E et G2 Max, afin de limiter le patinage sur des surfaces peu adhérentes, ce qui offre aussi davantage de stabilité sur la route.

Le freinage est quant à lui assuré par deux freins, un à tambour situé à l’avant et un électronique situé à l’arrière, pour plus de sûreté. Enfin, l’autonomie est l’un des grands atouts de la KickScooter E2 Pro puisqu’elle peut en théorie circuler sur 35 km en mode Standard, et 27 km en mode Boost (le maximum) avant de devoir passer par la case recharge. Une charge complète prend d’ailleurs 4h, ce qui est un bon résultat, qu’elle partage d’ailleurs avec la Xiaomi Electric Scooter 4.

