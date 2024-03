On a rarement vu un prix aussi bas pour un écran PC 27 pouces, QHD, 170 Hz et 1 ms

Les joueuses et joueurs attendent d'un écran PC qu'il soit suffisamment fluide, surtout pour enchaîner les parties de FPS qui demandent une grande réactivité. Avec sa dalle QHD rafraîchie à 170 Hz, le modèle Koorui GN03 est idéal pour ce type d'usage, et pour ne rien gâcher, on peut actuellement le trouver chez Amazon à un très bon prix : 175,99 euros au lieu de 229,99 euros.

Un taux de rafraîchissement élevé, un taux de réponse bas, une bonne qualité d’image et une diagonale suffisamment grande pour ne louper aucun détail dans le jeu : voici la recette gagnante d’un bon écran PC gamer. Le moniteur Koorui GN03 est justement une référence qui pourrait bien répondre aux exigences des joueuses et joueurs les plus assidus qui sont en quête d’une machine réactive et fluide. Les petits budgets devraient aussi être ravis : actuellement, ce modèle est proposé à moins de 200 euros.

Ce qu’il faut savoir sur le moniteur Koorui GN03

Un écran QHD de 27 pouces

Un taux de rafraîchissement de 170 Hz + un taux de réponse de 1 ms

Compatible Adaptive Sync

Lancé à 229,99 euros, le moniteur Koorui GN03 est désormais proposé à 175,99 euros sur Amazon.

Une dalle suffisamment grande avec de bons contrastes

Le moniteur Koorui GN03 est résolument taillé pour le gaming et cela se voit jusque dans son design. La marque a par exemple misé sur un pied solide aux angles très marqués et sur des lignes géométriques au dos un brin futuristes. Un choix qui plaira sûrement à celles et ceux pour qui la sobriété n’est pas vraiment un critère indispensable. Au niveau de l’écran, le modèle marque des points avec sa dalle de 27 pouces, soit une grande diagonale qui permet de s’immerger plus facilement dans sa partie, d’autant qu’elle bénéficie en plus d’une définition QHD (2 560 x 1 440 pixels), soit l’assurance de profiter d’une excellente qualité d’image. C’est d’ailleurs le minimum pour une dalle de cette taille, donc le contrat est rempli. Le rendu des couleurs sera également assez fidèle puisque l’écran couvre 90 % du spectre DCI-P3. Mention spéciale pour la présence du HDR10, qui permet de profiter d’images plus détaillées et contrastées grâce à une extension de la plage dynamique.

La dalle de ce moniteur dispose par ailleurs de la technologie d’affichage VA, qui offre de bons contrastes, des couleurs plus vives et des angles de vision larges. De quoi rendre les parties bien plus détaillées visuellement. Concernant son ergonomie, l’inclinaison peut être modulée, mais la hauteur ne peut pas être réglée. Sachez que l’écran peut aussi être fixé au mur si besoin. Pour ce qui est de la connectique, on a ici droit à deux ports HDMI 2.0, un DisplayPort 1.2 et une prise jack.

Une grande fluidité pour les parties nerveuses

En parlant de DisplayPort, d’ailleurs, sachez qu’un câble DP sera indispensable pour profiter du taux de rafraîchissement de 170 Hz. Un taux qui garantit une excellente fluidité lors des actions de jeu. Autant dire que les flous de mouvement n’y auront pas leur place, et que les amateurs de FPS en quête de réactivité durant les actions qui s’enchaînent rapidement devraient être comblés. L’écran offre aussi un taux de réponse de seulement 1 ms pour encore plus de réactivité : les combos ne connaîtront donc aucun ralentissement.

Enfin, l’Adaptive Sync est aussi de la partie et se charge de synchroniser la fréquence de rafraîchissement de l’écran et le frame rate de la carte graphique, ce qui permet de résoudre les problèmes de tearing, ou déchirure d’écran, et de limiter les saccades.

