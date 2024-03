399 € au lieu de 699 € : grosse baisse de prix pour ce PC portable convertible qui tourne sous ChromeOS

Envie de vous essayer à Chromebook ? Lenovo fait partie des fabricants à miser sur l'OS de Google et propose son Flex 5i à un prix jamais vu : 399,01 euros au lieu de 699 euros.

Malgré les rumeurs, le Chromebook n’est pas mort ! C’est en tout cas ce que Lenovo pense en continuant de proposer de nouvelles versions de ses laptop fonctionnant sous l’OS de Google avec des appareils au rapport qualité-prix faisant vraiment de l’œil. C’est par exemple le cas de ce Flex 5i de 14 pouces proposé à un prix jamais vu sue le site du constructeur grâce à cette remise de 43 %.

Ce qu’il faut retenir du Lenovo Flex 5i

Un laptop compact et endurant

La possibilité de le transformer en tablette grâce à sa charnière 360°

Le combo intel Core i3 i3-1215U

ChromeOS toujours aussi simple d’utilisation

Au lieu d’un prix barré à 699 euros, le laptop Flex 5i 14″ Chromebook s’affiche désormais à 399,01 euros sur le site officiel de Lenovo.

Un design convertible qui fait mouche

Le Lenovo Flex 5i profite d’un format ultra-compact, grâce à son poids de seulement 1,6 kg et ses 19 mm d’épaisseur. De plus, son écran ne fait que 14 pouces et a la particularité d’être tactile pour s’utiliser comme une tablette, notamment grâce à sa charnière à 360°. Vous pouvez donc l’utiliser en mode tablette, qui fonctionne parfaitement avec des stylets, pour la prise de notes par exemple. D’ailleurs l’écran profite d’une définition Full HD au format 16:10 protégé par du Gorilla Glass pour plus de solidité.

Le point fort du Chromebook de Lenovo est qu’il est pensé pour les travailleurs nomades et les étudiants, puisqu’il intègre une batterie assez conséquente pour faire tenir le laptop facilement une journée. La marque annonce une autonomie pouvant aller jusqu’à 10 heures grâce à sa batterie de 51 Wh.

Une fiche technique solide pour du Chromebook

Concernant ses performances, le Lenovo Flex 5i n’est pas prévu pour délivrer une puissance brute de haut vol, mais se montre efficace au quotidien. On retrouve un Intel Core i3 1215U cadencé de 3,30 GHz à 4,4 GHz, ainsi que 8 Go de RAM. Autant, vous dire qu’il fait preuve d’une grande fluidité dans les tâches basiques comme la navigation ou le traitement de texte, ainsi que dans les activités plus gourmandes comme la retouche d’image. D’ailleurs, vous pourrez compter sur un SSD de 256 Go de stockage pour pouvoir sauvegarder des fichiers volumineux.

En embarquant Chrome OS, la tablette s’adresse avant tout aux utilisateurs cherchant une expérience utilisateur simple et fonctionnelle en ayant toutes les clés en main pour utiliser son environnement Google. L’interface donne accès au Play Store pour télécharger directement des applications. Que vous souhaitiez utiliser les applications de la suite Google, regarder une série sur Netflix ou Prime Video ou écouter de la musique sur Spotify ou Deezer, Chrome OS démontrera toute sa fluidité pour une meilleure productivité. Enfin, pour la connectique, on trouve uniquement un port USB 3.1, et deux ports USB type C dont un prévu pour la recharge.

Afin de découvrir les autres solutions recommandables qui proposent une interface centrée autour du navigateur de Google, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs Chromebook à acheter en 2024.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.