Parfait pour le Galaxy S24 et l’iPhone 15, ce chargeur rapide en USB-C n’est qu’à 15 €

Pas envie de payer une blinde un nouveau chargeur pour votre Galaxy S24 ou iPhone 15 tout neuf ? Se tourner vers des constructeurs tiers peut parfois se révéler intéressant et ce chargeur Spigen de 27 W en est la preuve. En ce moment, il profite d'une promotion sur Amazon faisant passer son prix de 24,99 euros à seulement 15,99 euros.

Avec les blocs chargeurs absents dans les boîtes de smartphone, on peut être obligé de s’en acheter un qui soit plus compatible avec sa nouvelle acquisition. Dès lors, on se tournerait logiquement vers un chargeur officiel, mais certains constructeurs tiers proposent des modèles aussi puissants et bien souvent moins chers. Par exemple, ce chargeur Spigen doté d’une puissance suffisante pour les derniers smartphones d’Apple et de Samsung et actuellement en promotion à -36 %.

Le chargeur Spigen en bref

Le design compact et l’interface USB-C

Une puissance de sortie de 27 W

Compatible autant avec les Samsung Galaxy que les iPhone

Au lieu de 24,99 euros habituellement, le chargeur Spigen est maintenant disponible en promotion à 15,99 euros chez Amazon.

Un chargeur de poche fiable

L’un des atouts de ce chargeur Spigen est tout d’abord sa taille compacte. Grâce à une technologie baptisée PCB 3D qui le façonne dans un format cubique, le chargeur est plus petit de 51 % que les chargeurs officiels d’Apple et de Samsung. Il devient ainsi plus aisé de le ranger dans une poche ou dans un sac à main ou de le brancher à une multiprise sur laquelle il ne prend pas de place. Ce chargeur est également fiable, d’après le constructeur, il fournit une alimentation stable de sorte à ne pas endommager la batterie.

Avec son interface USB-C, le chargeur Spigen prend en charge les protocoles Power Delivery et PPS qui permettent une recharge efficace en fonction des besoins de la batterie. Concrètement, plus celle-ci se rapproche de 0 %, plus la recharge sera rapide. De plus, avec la technologie QuantumBoost, on profite d’une charge adaptative où le chargeur Spigen détecte les besoins de l’appareil connecté afin d’ajuster la puissance de recharge selon ses besoins.

Une puissance suffisante pour l’iPhone 15 et le Galaxy S24

Avec une puissance de sortie de 27 W, le chargeur Spigen convient essentiellement aux iPhone d’Apple et aux Galaxy S, Z ou A de Samsung. D’après le constructeur, il serait capable de recharger de 0 à 80 % la batterie d’un iPhone 13 Pro Max en 55 minutes, contre un peu plus d’une heure avec un chargeur officiel d’Apple de 20 W. Étrangement, Spigen indique que ce chargeur n’est pas recommandé pour les Google Pixel.

En plus des smartphones, le chargeur Spigen est compatible avec d’autres appareils tels que les écouteurs sans fil AirPods et AirPods Pro, les tablettes Galaxy Tab, iPad Air et iPad Pro et même le MacBook Air. Recharger son Steam Deck ou sa Nintendo Switch devrait même être dans ses cordes. Toutefois, le constructeur ne précise pas si son chargeur est recommandé pour les montres connectées, mais cela devrait être théoriquement possible, au moins grâce à la charge adaptative.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.