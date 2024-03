389 €, c’est le super prix après promo de ce TV 4K Samsung de 55 pouces

Celles et ceux qui ont un budget modeste, mais qui souhaitent tout de même avoir un Smart TV efficace pourront se tourner vers le modèle 55AU7025 de Samsung, un TV 4K de 55 pouces suffisamment complet et surtout peu cher. Rue du commerce le propose en effet à 389 euros au lieu de 599 euros.

Avoir un budget vraiment limité nous empêche souvent d’acquérir un TV bourré de compatibilités et doté d’une excellente qualité d’image, comme ce que peuvent offrir les modèles OLED ou QLED. Il existe heureusement des téléviseurs peu chers de très bonne facture, qui valent clairement le détour malgré quelques concessions. Le TV 55AU7025 de Samsung bénéficie par exemple de la qualité de fabrication de la marque, mais propose aussi et surtout une dalle 4K de 55 pouces compatible HDR10+. Une référence dont le rapport qualité/prix s’améliore nettement grâce à une réduction de 35 %.

Que propose le TV Samsung 55AU7025 ?

Une dalle 4K de 55 pouces

Une compatibilité HDR10+

Le bon système Tizen

Initialement proposé à 599 euros, le TV Samsung 55AU7025 est désormais affiché à 389 euros chez Rue du commerce.

Un TV petit budget avec de bons atouts

Vendu à moins de 400 euros actuellement, le TV Samsung 55AU7025 n’embarque certes pas de dalle QLED ou OLED, mais son écran 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels) de 55 pouces promet quand même une belle qualité d’image, avec un bon niveau de détails en prime, même si la technologie LED n’est traditionnellement pas la plus qualitative en termes de contrastes. Notez tout de même que Samsung nous donne droit à une compatibilité avec la technologie HDR10+, qui offre des images bien contrastées et détaillées grâce à une plage dynamique plus étendue. Le taux de rafraîchissement de 50 Hz apporte quant à lui une fluidité plutôt appréciable, même si elle est un peu limitée pour du gaming.

Côté design, le téléviseur présente un petit embonpoint au niveau de son dos, ce qui le rend moins premium que d’autres références de la marque dont l’écran est très fin, mais la qualité de fabrication est là. Les bordures encadrant la dalle sont assez discrètes, et les pieds situés aux deux extrémités de l’écran garantissent une bonne stabilité. Assurez-vous tout de même d’avoir un meuble TV assez grand.

Des concessions côté gaming

Si le TV Samsung 55AU7025 se montre très efficace pour les films et les séries, il le sera moins pour le gaming. Le téléviseur n’étant pas équipé de ports HDMI 2.1 pour jouer en 4K@120fps, les joueurs qui possèdent une console next-gen devront passer leur chemin. Un mode Jeu est tout de même disponible, de même que l’ALLM (Auto Low Latency Mode), qui réduit la latence en basculant automatiquement vers un mode prévu à cet effet. C’est mieux que rien.

Enfin, ce Smart TV tourne sous le système Tizen, un logiciel réactif et ergonomique qui donne accès à une foule d’applications, y compris les immanquables (Netflix, Prime Video, Disney+…). Le TV peut par ailleurs être contrôlé à la voix grâce à sa compatibilité avec les assistants Alexa et Google Assistant.

