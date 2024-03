Demain, Amazon lance ses Ventes Flash de Printemps pour un max d’économies à la clé

Si on connait un peu plus le Prime Day, la firme de Jeff Bezos n'a pourtant pas que cet événement dans sa manche. En effet, il y en a un autre : les Ventes Flash de Printemps. Ce dernier n'est d'ailleurs pas uniquement réservé aux clients les plus fidèles d'Amazon, dans le but qu'un max de personnes puissent profiter des nombreuses offres.

L’année dernière, Amazon avait déjà organisé une première édition pour ses Ventes Flash de Printemps, un événement commercial qui vise à fêter l’arrivée des beaux jours, mais surtout l’occasion de brader un bon nombre de produits Tech, ou non d’ailleurs. En 2024, le géant américain de l’e-commerce réitère l’opération pendant presque une semaine.

Quelles dates pour les Ventes Flash de Printemps sur Amazon ?

Les Ventes Flash de Printemps sur Amazon se dérouleront cette année du mercredi 20 mars 2024 dès minuit, jusqu’au lundi 25 mars prochain, à 23h59. Pendant ce laps de temps, un bon nombre de promotions sur de grandes marques seront disponibles et nous vous partagerons évidemment les meilleures d’entre elles.

Comment profiter des offres sur Amazon ?

Contrairement au Prime Day qui réserve absolument toutes les offres aux membres qui paient un abonnement Amazon Prime, les Ventes Flash de Printemps sont accessibles à toutes et tous. Vous n’aurez donc pas besoin d’avoir un abonnement actif pour profiter des remises.

Toutefois, il y a quelques avantages à avoir un compte Amazon Prime pendant l’événement, ne serait-ce que pour bénéficier de la livraison gratuite et express, mais aussi d’accéder aux « Ventes WOW! ». Les promotions seront évidemment plus importantes et elle différeront tous les jours. La firme de Jeff Bezos annonce d’ores et déjà que des marques comme Samsung ou D-Link seront de la partie.

Il y a des offres en avant-première !

Si Amazon va partager la plupart de ses offres dès demain, le géant américain de l’e-commerce a d’ores et déjà commencé la braderie avec quelques références en promotion. Pour le moment, cela concerne principalement Ring, une marque détenue par Amazon et qui propose majoritairement des produits connectés pour assurer la sécurité de son domicile, comme des sonnettes, des caméras et des alarmes. Les réductions vont jusqu’à -50 %.

Pour ne rien louper des Ventes Flash de Printemps Amazon

Pour ne manquer aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

