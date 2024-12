Amazon fait son show pour Noël et lance une vente flash pour un max d’économies à la clé

Noël approche à grands pas, et si vous ne savez pas quoi offrir, vous pourrez surement trouver votre bonheur chez Amazon grâce à sa vente flash sur de nombreux produits Tech. Voici les meilleures offres en promotion que l’on recommande à cette occasion.

Noël approche à grands pas, il est grand temps de préparer (ou finir) ses achats, vous ne croyez pas ? C’est d’ailleurs à cette occasion qu’Amazon décide de lancer une vente flash qui se déroule entre le 09 et 22 décembre pour vous faire quelques économies. Le géant américain baisse le prix de certains de ses produits phares (Fire TV Stick 4K, Blink Outdoor…), mais aussi d’autres références Tech que ce soit smartphone, montre connectée, etc. Découvrez dans cet article toutes les offres qui valent le coup.

Les meilleures offres des ventes flash d’Amazon pour Noël

Oppo Reno 11 F : un bon investissement à ce prix là

Voilà une belle affaire à saisir pour les personnes qui souhaitent un nouveau smartphone pas cher pour Noël. L’Oppo Reno 11 F est un appareil entrée de gamme solide, qui ne coûte plus que 239 euros grâce à cette offre.

Que propose l’Oppo Reno 11 F ?

Un écran Amoled de 6,7 pouces à 120 Hz

Une puce milieu de gamme efficace

Une batterie de 5 000 mAh couplée à la charge rapide 67 W

Habituellement vendu à 259 euros sur Amazon, l’Oppo Reno 11 F est actuellement en promotion à 239 euros.

Oppo A80 : le nouveau champion du rapport qualité-prix

L’Oppo A80 a beau embarquer une dalle rafraîchie à 120 Hz, ColorOS 14 avec sa dose d’IA ou encore une puce compatible 5G, son prix est étonnamment bas pour une telle fiche technique. Sur Amazon, on le trouve en effet à 199 euros au lieu de 299 euros.

L’Oppo A80 5G. // Source : Oppo

Ce qu’il faut retenir de l’Oppo A80

Une dalle LCD de 6,67 pouces + 120 Hz et utilisable sous la pluie

Une puce Dimensity 6300 compatible 5G

ColorOS 14 et ses fonctions IA

Charge rapide 45 W

Initialement affiché à 299 euros, puis réduit à 219 euros, l’Oppo A80 5G peut aujourd’hui vous revenir à 199 euros sur Amazon grâce au coupon à cocher avant de glisser le produit dans le panier.

DJI Mini 4K : le drone le plus abordable pour

Noël

DJI propose dans son catalogue un nouveau drone entrée de gamme : le Mini 4K. Lancé à moins de 300 euros, un prix assez rare pour une telle résolution, il est aujourd’hui encore plus abordable à l’approche de Noël avec cette réduction de 20 %.

Le DJI Mini 4K // Source : DJI

Pourquoi le DJI Mini 4K est intéressant ?

Un drone au format « poche et léger

Capable de filmer en 4K à 30 IPS

Un contrôleur facile d’utilisation

Lancé à 299 euros, le DJI Mini 4K est maintenant disponible en promotion à 239 euros sur Amazon.

Ice Watch ice smart 2.0 : la montre pas chère idéale à mettre sous le sapin

Vous souhaitez vous procurer une montre connectée efficace et pas cher pour Noël, alors l’Ice Smart Two d’Ice-Watch pourrait bien vous donner envie de craquer aujourd’hui. Notée 8/10 par nos soins, la voilà à moitié prix sur Amazon.

Volet des paramètres rapides sur l’Ice Smart 2.0 // Source : © Florent Lanne pour Frandroid

Ce qu’on apprécie de l’Ice Smart 2.0

Un beau design qui imite les Apple Watch

Un écran lumineux avec un mode always-on

Mesure fiable de la tension artérielle au poignet

Sortie à 99 euros, la montre connectée Ice Smart Two d’Ice-Watch est aujourd’hui remisée à 49,91 euros sur le site d’Amazon.

Xiaomi 14C : un smartphone pas cher, avec quelques caractéristiques alléchantes

Le Redmi 14C représente l’entrée de gamme chez Xiaomi. Un appareil qui mise sur l’essentiel et qui le fait bien. Parfait pour les petites bourses, aujourd’hui sa version 8 + 256 Go s’affiche à un prix bien bas : 161 euros seulement ! Une belle affaire quand on sait que la version 4+128 Go est au même prix.

Xiaomi Redmi 14C // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Les points forts du Xiaomi 14C

Des finitions soignées et un écran LCD bien contrasté

La photo de jour

Une journée et demie d’autonomie

Dans sa version 8+256 Go, le Xiaomi Redmi 14C coûte 181 euros, mais en ce moment, on peut l’obtenir en promotion à 161 euros sur Amazon. C’est le même prix que la version 4+128 Go.

Iniu batterie externe : un accessoire de poche indispensable

La batterie externe portable Iniu, dotée d’une capacité de 10 000 mAh, est une alliée idéale pour recharger rapidement et plusieurs de vos appareils. Un petit objet puissant dont le prix est en forte baisse sur Amazon : -44 %.

Que propose cette batterie externe ?

Un format compact, facile à transporter, avec un support de télépphone rétractable

Une capacité de 10 000 mAh et une puissance de charge de 22,5 W

Deux ports USB-A et un port USB-C

Au lieu d’un prix barré à 34,99 euros, la batterie externe Iniu profite de 44 % de remise, et s’affiche maintenant à 19,49 euros sur Amazon.

Echo Show 8 (3e gen) : un écran connecté complet au son exemplaire

Mis à jour l’an dernier, l’Echo Show 8 d’Amazon est un écran connecté qui a gagné en qualité, notamment au niveau de ses performances audio. À l’approche de Noël, il a l’avantage d’être bien moins cher que d’habitude : Amazon le propose à moins de 100 euros. On trouve aussi le modèle 5 pouces à 59,99 euros au lieu de 109,99 euros.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

Les points essentiels de l’Echo Show 8 (3e gen)

Un écran tactile de 8 pouces bien réactif

Deux excellents haut-parleurs

Un hub pour maison intelligente

Lancé à 169,99 euros, l’Echo Show 8 (3e gen) est aujourd’hui disponible en promotion à 99,99 euros sur Amazon, dans son coloris blanc. Le coloris noir est quant à lui disponible à 89,99 euros, mais il sera expédié sous 3 à 6 mois. L’Echo Show 5 bénéficie également d’une belle réduction : sur Amazon, on le trouve à 59,99 euros au lieu de 109,99 euros.

Echo Pop : une enceinte mignonne, pratique et pas chère

L’Echo Pop est un bel objet au design travaillé et coloré à souhait. Elle brille par l’efficacité de ses micros, qui vont permettre de communiquer avec Alexa. Si ses performances audio ne sont pas excellentes, ce petit appareil fait une très bonne enceinte d’appoint qui ne coûte pas plus de 20 euros.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Ce qu’on apprécie de l’Amazon Echo Pop

Le design mignon

L’efficacité des micros

Une bonne gestion d’Alexa

De base à 54,99 euros, l’Amazon Echo Pop est aujourd’hui vendue à 19,99 euros sur le site du géant américain.

Fire TV Stick 4K : un téléviseur connecté pour pas cher

Les clés HDMI sont la solution idéale pour connecter un TV qui ne l’est pas. Le moment est bien choisi pour s’en procurer une, puisque la version 4K du Fire TV Stick d’Amazon coûte moins de 40 euros.

Les points forts de l’Amazon Fire TV Stick 4K

Un processeur 30 % plus performant qu’auparavant

La prise en charge de la 4K, Dolby Vision, HDR10+et Dolby Atmos

La présence du Wi-Fi 6 bi-bande (2,4 GHz et 5 GHz)

Au lieu de 69,99 euros, la clé HDMI Fire TV Stick 4K se trouve en ce moment à 38,99 euros sur Amazon.

Blink Mini 2 : efficace pour surveiller l’intérieur et l’extérieur de votre domicile

En concevant la deuxième version de sa Blink Mini, Amazon propose à présent une caméra à la fois faite pour l’intérieur, mais aussi pour l’extérieur. Ce modèle discret est efficace et tombe à moins de 20 euros.

Les avantages de la Blink Mini 2

Une caméra d’extérieur et d’intérieur

Un champ de vision élargi (143°) et un projecteur intégré

Détecte les mouvements

La Blink Mini 2 est au départ à 39,99 euros, mais aujourd’hui, elle est à moitié prix sur Amazon : 19,99 euros.

Blink Outdoor : le kit parfait pour sécuriser son domcile

Conçue pour surveiller l’extérieur de votre domicile, la gamme Blink Outdoor s’avère efficace pour sécuriser votre domicile. Et sans pour autant investir une grande somme, puisque le lot de deux caméras est actuellement à -60 %.

La Blink Outdoor, c’est quoi ?

Deux caméras extérieures endurantes et robustes

Un rendu d’image en 1 080p

Une vision nocturne HD et détection des mouvements

En ce moment, le lot de deux caméras Blink Outdoor passe de 179,99 euros à 71,99 euros sur Amazon.

Ring Doorbell Video : pour ne rien louper devant sa porte

Pour savoir qui sonne à sa porte, surveiller ce qui se passe à l’extérieur du domicile de jour comme de nuit et interagir avec ses visiteurs, on compte généralement sur les caméras de surveillance. Mais il faut savoir que la sonnette connectée Ring Video Doorbell est, elle aussi, capable de faire ces choses, en plus de faire office de… sonnette.

La Ring Doorbell Video est une sonnette avec …

Une caméra qui filme en 1080p + vision nocturne

Un détecteur de mouvements inclus

Un micro bidirectionnel intégré

Avec un prix conseillé à 99,99 euros, la sonnette Ring Video Doorbell se négocie aujourd’hui à 59,99 euros sur Amazon.

OnePlus Nord CE 4 Lite : de belles prestations à la clé sans se ruiner

Le OnePlus Nord CE4 Lite est un smartphone d’entrée de gamme qui offre des prestations équilibrées et solides au quotidien. C’est un bon investissement, surtout maintenant qu’il coûte 33 % de moins.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Le OnePlus Nord CE 4 Lite, c’est quoi ?

Un design soigné et un écran 120 Hz

Des performances équilibrées

Une autonomie satisfaisante

Disponible à sa sortie à 329 euros, le OnePlus Nord CE 4 Lite est en ce moment proposé en promotion à 219 euros sur Amazon.

Xiaomi Poco M6 Pro : un bon smartphone pour les petits budgets

Un smartphone équilibré et suffisamment performant pour les tâches du quotidien moyennant une facture à moins de 200 euros, cela existe bel et bien. Le Xiaomi Poco M6 Pro coche les bonnes cases et se trouve même à 171 euros.

Le Xiaomi Poco M6 Pro en bref

Un écran AMOLED en FHD+ rafraîchi à 120 Hz

Un capteur principal de 64 Mpx avec stabilisateur optique

Une batterie de 5 000 mAh avec recharge de 67 W

De base à 229,90 euros, le Xiaomi Poco M6 Pro est en ce moment en promotion à 171,90 euros sur Amazon.

Lot de 2 chargeurs Anker 45W : des accessoires très pratiques

Posséder un bon chargeur rapide et suffisamment compact pour pouvoir être emporté partout avec soi est indispensable pour bon nombre d’utilisateurs de smartphones, surtout si ces derniers sont peu endurants. Si vous en cherchez un, sachez qu’en ce moment, Amazon non pas un, mais deux chargeurs Anker avec une puissance de 45 W pour 25 euros seulement.

Ce qu’il faut retenir du chargeur Anker

Une charge rapide de 45 W

Un format très compact

Une interface USB-C

Initialement proposé à 35,99 euros, le lot de 2 chargeurs Anker 45W est disponible en promotion à 25,64 euros sur Amazon.

