La station météo connectée de Netatmo est à -42 % lors des ventes flash d’Amazon

La station météo connectée de chez Netatmo donne un éventail de mesures permettant à la fois de connaître et de prévoir la météo et d’améliorer notre bien-être intérieur. Si vous êtes intéressés, la voilà en promotion à 109 euros au lieu de 189 euros.

Vous cherchez à améliorer votre santé et votre confort à la maison ? Cette station météo connectée de Netatmo est idéale. Si vous pensez que sa fonction principale est de donne les prévision météo, elle ne fait pas que ça… Bardée de capteurs, elle est capable d’analyser votre intérieur et de vous prévenir quand aérer, par exemple. Si cette option vous intéresse, sachez que l’appareil de Netatmo se trouve bien moins cher à l’occasion des ventes flash d’Amazon.

La Station météo de Netatmo propose…

Une mesure en temps réel de votre environnement (température, humidité, qualité de l’air…)

Donne accès aux prévisions météorologiques sur 7 jours

Compatibilité avec Alexa et Apple Home Kit

Au lieu de 189,99 euros au départ, la station météo connectée de Netatmo se négocie en ce moment à 109,99 euros sur le site d’Amazon.

Un appareil soigné et discret

La station météo de chez Netatmo jouit d’une belle qualité de fabrication. Compacte et au design soigné, dans son écale en aluminium recyclable, la station ne devrait pas faire tache dans votre intérieur. Un bel objet, qui fait office de décoration intérieure.

La station se compose en deux modules : un que l’on placera à l’extérieur et qui fonctionne à pile, et un autre qui restera à l’intérieur branché sur secteur via un connecteur USB. Pour celui à l’extérieur, Netatmo a prévu un système de fixation : il est possible de l’accrocher à l’aide d’une vis, ou utiliser un scratch afin de positionner le module autour d’une canalisation, par exemple.

Qui donne accès à tout un tas d’informations

Le module intérieur, le principal, ne dispose pas d’écran. Aucune des informations n’est donc visible hormis un voyant lumineux qui s’allume en cas de dépassement du taux de CO2, par exemple. Il vous faudra nécessairement allumer votre téléphone pour accéder aux analyses de l’appareil. Il sera aussi possible d’ajouter jusqu’à trois modules d’intérieur supplémentaires, mais aussi enrichir la station météo avec un anémomètre et un pluviomètre.

Une fois connecté au réseau Wifi et l’app téléchargée, vous allez pouvoir accéder aux données récoltées : à la température, au taux d’humidité de l’air ainsi qu’à la concentration de CO2. Un sonomètre complète tout cela et l’on peut accéder aux infos via l’application. Cette dernière est pratique à utiliser et l’on apprécie tout particulièrement la possibilité de créer des alertes quand certains seuils sont dépassés. On note aussi une compatibilité avec Amazon Alexa et Apple Home kit pour ce qui est des assistants vocaux.

