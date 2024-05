Une brosse à dent électrique qui coûte à peine 1 € ? Oui, c’est possible avec Xiaomi

Envie de changement dans votre routine de soins bucco-dentaires ? Pourquoi ne pas opter pour une brosse à dents électrique ? Xiaomi en propose une à prix vraiment mini : 0,99 centime seulement.

Si son intérêt a longtemps laissé les consommateurs perplexes, la brosse à dents électrique s’est rapidement imposée dans nos salles de bain et se montre plus efficace qu’un brossage manuel. C’est un achat idéal pour prendre soin de sa dentition et de son sourire, mais dont le prix peut vite flamber. Heureusement, certaines marques réussissent à proposer des solutions efficaces et pas chers, comme la Electric Toothbrush T100 de Xiaomi qui coûte moins de 1 euro grâce à cette offre.

Les atouts de la Xiaomi Electric Toothbrush T100

Une brosse à dents électrique légère

Un moteur de vibration et un nettoyage à 360 °

Une autonomie d’un mois

Au lieu d’un prix barré à 23,74 euros, la Xiaomi Electric Toothbrush T100 est en ce moment proposée en promotion à 0,99 centime sur le site AliExpress.

Pour 0,49 centime, vous avez aussi 8 têtes de rechange sur AliExpress.

Simple et légère

La brosse à dents électrique Xiaomi ressemble à un simple cylindre blanc avec une tête de brosse arrondie et un bouton marche/arrêt. Pour une meilleure prise en main, on retrouve une zone antidérapante et avec seulement 46 g, elle est facile à manipuler et agréable.

Son petit gabarit la rend simple à transporter pendant les voyages. Elle est aussi résistante à l’eau, grâce à son étanchéité IPX7, elle est donc idéale pour une utilisation sous la douche ou dans la salle de bain.

Pour un brossage complet

Pour un assuré un bon nettoyage, la Xiaomi Electric Toothbrush T100 est équipé d’un moteur, qui permet à la tête de brosse d’obtenir un nettoyage performant grâce à des vibrations à haute fréquence et une couverture à 360 degrés. La marque met à disposition deux modes de nettoyage : un mode standard, qui va servir à éliminer bien les résidus, et un mode de nettoyage doux, qui est plutôt adapté aux dents et gencives sensibles. Vous pourrez lancer un brossage durant 2 minutes, et toutes les 30 secondes une alerte sonore vous prévient pour changer de zone.

Enfin, la firme chinoise promet une autonomie allant jusqu’à 30 jours sur sa T100. Cela en fait un bon compagnon et un partenaire de voyage. Quant à la recharge, il faudra compter 4 heures.

Envie de découvrir d’autres références connectées ? N’hésitez pas à consulter nos meilleurs bons plans dans cette catégorie.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.