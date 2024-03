Super prix pour ce TV 4K Qled de 65 pouces embarquant des ports HDMI 2.1 compatibles 120 Hz

Si vous voulez goûter à du QLED sans faire un énorme trou dans votre compte en banque, cette nouvelle référence de Hisense baisse de prix : le modèle 65E79KQ Pro en 65 pouces passe de 699 euros à 599 euros.

Hisense cumule les bons points avec ses téléviseurs toujours plus complets d’année en année. Ici, le modèle 65E79KQ Pro intègre une dalle Qled pour un prix plus attractif que la concurrence. Les meilleures normes vidéos sont aussi de la partie, on a même une fréquence maximale de 144 Hz pour les jeux vidéo avec toutes les technologies d’optimisation. Note 7/10 par nos soins, nous la recommandons davantage grâce à cette remise de 100 euros.

Les atouts du TV Hisense 65E79KQ Pro

Une grande dalle Qled en 65 pouces

Compatible 4K, HDR10+, Dolby Vision IQ+ et DTS Virtual:X

Des performances gaming : HDMI 2.1 4K@120 Hz

Initialement à 699 euros, le téléviseur Hisense 65E79KQ Pro s’affiche à 649 euros sur le site Darty et grâce à une ODR de 50 euros, il passe à 599 euros.

Une technologie maîtrisée

La série E79KQ Pro de Hisense propose un design relativement classique. La marque a tout même ajouté une petite touche qui peut rappeler un revêtement en fibre de carbone, à l’avant, sur les extrémités gauche et droite. Avec sa diagonale de 65 pouces, vous allez pouvoir profiter de vos contenus dans les meilleures conditions et ses fines bordures renforcent d’autant plus l’immersion. Sur cette Qled, on profite de couleurs relativement flatteuses de même qu’un contraste satisfaisant.

Outre le Qled, ce téléviseur présente d’autres avantages. Elle affiche une définition 4K HDR et supporte les contenus HDR10, HDR10+, HLG et le Dolby Vision IQ qui garantissent des détails plus précis dans de sombres zones lumineuses pour un rendu plus dynamique.

Pas d’Android TV, mais une interface particulièrement réactive et complète

Cette smartTV ne profite pas d’Android TV… elle est animée par le système Vidaa, développé par Hisense, qui n’a pas grand-chose à envier aux autres systèmes. La navigation dans les menus de Vidaa est très fluide et rapide, ce qui est très appréciable. On retrouve la plupart des applications de streaming les plus populaires affichées sous la forme de vignettes (Netflix, Disney+, YouTube, Prime Video etc.). Les assistants vocaux sont également de la partie, pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix. Elle intègre même la fonctionnalité Chromecast, qui se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone.

Petit plus, ce modèle n’oublie pas les gamers et gameuses. Avec ses ports HDMI 2.1, le TV est capable de retransmettre de manière authentique les performances des consoles Xbox Series X et PlayStation 5 avec un taux de rafraîchissement de 120 IPS jusqu’en définition 4K, et même le 144 Hz des cartes graphiques des PC Gaming avec une définition Ultra HD. Et pour éviter les déchirures d’images et de réduire le temps de retard à l’affichage autant que possible, on trouve les fonctions ALLM et VRR.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur le téléviseur Hisense 65E7KQ Pro.

