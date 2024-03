Xiaomi brade sa tablette Windows sous ARM à un prix inédit, mais uniquement ce soir

Besoin d'un appareil tout-en-un pas trop cher à mi-chemin entre un PC et une tablette ? La Xiaomi Book S sera parfaitement adaptée à ce genre d'usage et son prix devient de plus en plus abordable : 499,99 euros au lieu de 849,99 euros habituellement.

Il n’existe pas beaucoup de tablettes hybrides fonctionnant sous Windows, surtout lorsque celles-ci sont équipées de processeur ARM. La Xiaomi Book S fait partie de celle-ci et c’est sans doute la meilleure actuellement sur le marché, tout du moins dans son accessibilité. Voilà que son prix se retrouve sacrifié directement chez Xiaomi : plus de 40 % de réduction.

Les points forts de la Xiaomi Book S

Une tablette hybride sous Windows

Un écran tactile de 12,4 pouces en QHD+

Une puce Snapdragon 8cx Gen 2 + SSD 256 Go

Petit plus : un chargeur rapide de 65W

D’abord proposé à 849 euros, la tablette Xiaomi Book S avec son clavier/étui est désormais affiché à 499,99 euros sur le site du constructeur grâce à une remise immédiate et un coupon de 149,99 euros à récupérer en suivant le lien ci-dessous. L’offre est disponible à partir de 18h.

Une tablette ? Non ! Un PC Hybride !

Le Xiaomi Book S (2022) plait pour sa conception. Il s’agit d’une tablette qui peut se transformer en PC portable grâce au clavier qui se fixe magnétiquement. Ce format est idéal pour les utilisateurs nomades, d’autant plus qu’elle sera facile à transporter avec son poids de seulement 720 g. Elle s’adapte à votre façon de travailler, où que vous soyez avec son format hybride.

Son écran tactile de 12,4 pouces est très agréable pour travailler confortablement, ou bien visionner du contenu. Xiaomi n’a pas équipé sa dalle de la technologie Oled, mais on a tout de même une dalle IPS de bonne facture, avec en plus une définition WQHD+ (2 560 x 16 00 pixels) ainsi qu’un ratio 16:10. La marque promet une luminance maximale de 500 nits et une couverture à 100 % du spectre DCI-P3, ce qui est plutôt satisfaisant.

Une fiche technique digne des meilleurs laptop milieu de gamme

Côté performances, la Xiaomi Redmi Pad SE embarque une puce ARM : le Snapdragon 8cx Gen 2 de Qualcomm, un processeur mobile équivalent à un I5 d’intel. Celui-ci est associé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Ce n’est bien sûr pas un monstre de puissance, mais elle répond à la plupart de simples usages classiques comme la navigation sur le web, la consultation des réseaux sociaux et le lancement de jeux peu gourmands. Côté OS, oui, c’est un Windows 11 !

Enfin, pour ce qui est de l’autonomie, la Xiaomi Book S est équipée d’une batterie de 8 000 mAh à 38 Wh censée permettre un maximum de 14 heures d’autonomie. Elle pourra donc tenir facilement une journée, voire même quelques jours si vous modérez votre utilisation. Autrement, la tablette se recharge avec un bloc de 65 W qui permet de recharger rapidement la bête.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références situées sur la même gamme de prix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes pas chères du moment.

