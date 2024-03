Cet écran PC gamer Xiaomi (27″, 165 Hz) coûte moins de 150 € grâce à cette offre chez la Fnac

Pour certains, ménage de printemps rime avec nouvel écran ! S'il est l'heure de changer sa dalle poussiéreuse contre un modèle flambant neuf, performant et pas cher, nous vous dirigeons vers ce Xiaomi G27i. Écran bien calibré, taux de rafraîchissement de 165 Hz, temps de réponse de 1 ms et AMD FreeSync Premium Pro, le tout pour seulement 149,99 euros au lieu de 179 euros chez la Fnac.

Pour celles et ceux qui l’ignoraient encore, le tentaculaire Xiaomi est également présent sur le marché des écrans PC gamer et suit là aussi sa ligne du meilleur rapport qualité-prix. Preuve en est avec ce Xiaomi G27i, ce moniteur de 27 pouces réunit l’essentiel pour profiter de ses jeux exigeants dans des conditions optimales, grâce à une bonne qualité d’affichage et à une fluidité irréprochable. Aujourd’hui, cet écran PC profite d’une remise de 30 euros, ce qui le rend accessible pour moins de 150 euros.

Le Xiaomi G27i en quelques points

Un écran IPS-LCD de 27 pouces

Définition Full HD et support du HDR10

Rafraîchi à 165 Hz avec AMD FreeSync Premium

Au lieu de 179 euros habituellement, le Xiaomi G27i est maintenant disponible en promotion à 149,99 euros chez la Fnac.

Un écran simple taillé pour les jeux AAA

Le Xiaomi G27i est un moniteur gaming d’entrée de gamme et cela se voit avec son design sobre et ses finitions en plastique. De plus, il ne se distingue pas particulièrement par son ergonomie puisqu’il est seulement inclinable d’avant en arrière. Pas de réglage en hauteur au programme, mais une compatibilité VESA 75 x 75 mm permettant de l’accrocher à un mur ou à un support d’écran. Du côté de la connectique, il met à disposition un port HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4, une prise jack 3.5 mm, mais pas de hub USB.

Pour l’écran de 27 pouces, le constructeur chinois opte pour une dalle IPS-LCD. Cette technologie d’affichage est la plus prisée par les gamers, car elle permet de profiter d’angles de vision ouverts et de couleurs fidèles. Cet écran est en définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels) et le HDR10 est supporté pour améliorer l’image. Xiaomi communique d’autres détails, mais pas de quoi tomber de sa chaise : luminosité de 250 cd/m², couverture de 99 % de la gamme sRGB et Delta E inférieur à 2.

Un affichage fluide en toutes circonstances

Le critère primordial dans l’achat d’un écran PC gamer doit être sa fluidité, rien de plus désagréable qu’un affichage saccadé lors de sessions multijoueurs endiablées. Avec son taux de rafraîchissement de 165 Hz, le Xiaomi G27i se montre à la hauteur de certains écrans plus chers et est tout indiqué pour les jeux où ça défile à toute vitesse comme les jeux de course ou les FPS. Son temps de réponse d’une milliseconde est, lui aussi, un élément indispensable à sa réactivité, cela garantit l’absence de retard à l’affichage.

Pour assurer une fluidité optimale en toutes circonstances, le Xiaomi G27i supporte AMD FreeSync Premium. Cette technologie synchronise la fréquence d’affichage du moniteur avec le frame rate de la carte graphique afin de prévenir les risques de tearing, de flous et de saccades. On voit là que Xiaomi ne va qu’à l’essentiel, et c’est suffisant pour que cet écran propose une expérience de jeu optimale, d’autant plus qu’il se permet quelques caractéristiques rares pour cette tranche tarifaire.

