Ce laptop gaming avec RTX 3050 Ti perd 500 € de son prix pour encore plus plaire aux petits budgets

Le PC portable Acer Aspire 7 affiche une configuration plutôt intéressante avec sa puce Ryzen 5, sa RTX 3050 Ti et son SSD de 512 Go. Une machine assez performante que l'on trouve actuellement en promotion : on peut la trouver à 699 euros au lieu de 1 199 euros.

Si Acer propose une grande variété de laptops gaming puissants mais (vraiment) très onéreux, la marque n’en oublie pas pour autant les budgets plus restreints et propose par exemple des versions plus allégées, et donc moins coûteuses. Le Acer Aspire 7 (A715-43G) en est un bon exemple : ce dernier n’embarque peut-être pas les composants de dernière génération, mais sa configuration est tout à fait satisfaisante. Et pour ne rien gâcher, il perd 500 euros de son prix.

Ce qu’il faut retenir de l’Acer Aspire 7 A715-43G

Un joli design avec un écran Full HD de 15,6 pouces

Une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3050 Ti

Une puce Ryzen 5 5625U + 16 Go RAM + 512 Go SSD

Proposé à 1 199 euros sur le site officiel, le PC portable Acer Aspire 7 A715-43G profite de 500 euros de remise une fois ajouté dans le panier et revient ainsi à 699 euros.

Une RTX qui a encore de bons restes

L’Acer Aspire 7 A715-43G n’a pas la plus performante des cartes graphiques, mais c’est le parfait compromis pour les petits budgets. Équipé d’une RTX 3050 Ti qui, a depuis été remplacée par la série 4000, mais elle est heureusement toujours capable de lancer des jeux AAA en Full HD. Attention aux titres récents qui ne pourront pas lancer avec les graphismes au maximum.

Pour assurer une bonne expérience sans ralentissement, quel que soit l’usage, l’ordinateur portable d’Acer intègre un processeur AMD Ryzen 5 5625U à 2,3 GHz (et boost jusqu’à 4,3 GHz), avec 16 Go de mémoire vive. Grâce à cette configuration, vous pourrez vous adonner à toutes vos activités favorites sans ralentissement, et ce, même dans le cadre d’une utilisation multitâche ou encore la création de contenu (montage vidéo, photo, etc.). Quant au stockage, il est assuré part à un SSD M.2 NVMe PCIe de 512 Go qui va apporter une dose de réactivité bienvenue à l’ensemble du système.

Un écran qui manque de fluidité

Petit hic sur ce laptop, son écran affiche une dalle IPS de 15,6 pouces en Full HD rafraîchie à 60 Hz. L’écran n’est peut-être pas parfait, mais on peut l’accepter quand on prend le prix de cet Acer en considération. Ce laptop exhibe des dimensions imposantes, avec 16 pouces pour 2,1 kg. Ça le rend difficilement transportable, mais là aussi, ce critère passe en arrière-plan lorsqu’on est à la recherche d’un laptop gaming.

Le châssis dévoile une belle connectique : on a un port HDMI, deux ports USB-A, un port Ethernet, un port USB-C et une prise casque audio. Enfin, l’autonomie de la batterie s’élève à environ 5 heures, même si ce n’est pas un critère important dans l’achat d’un laptop gaming, ça reste très faible.

