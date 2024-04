Xiaomi Smart Air Purifier 4 : excellent rapport qualité-prix quand c’est à moitié prix

Entre son design classique, son efficacité et sa compatibilité avec les assistants vocaux, le purificateur d'air Xiaomi Smart Air Purifier 4 a de quoi plaire. Et il a l'avantage d'être bien moins cher que d'habitude : chez Cdiscount, il est affiché à 129,99 euros au lieu de 249 euros.

Le printemps s’est bien installé et a apporté avec lui, au grand dam des personnes sujettes aux allergies, un air saturé de pollen. Pour éviter de trop souffrir chez elles, celles-ci ont déjà sûrement opté pour un purificateur d’air. Cet appareil n’est toutefois pas réservé aux allergiques et s’adresse aussi à celles et ceux qui souhaitent respirer un air sain et dénué de polluants extérieurs (particules fines, pollens…) ou encore intérieurs (fumée, poils d’animaux, squames, poussière…). Le Xiaomi Smart Air Purifier 4 se propose justement de vous débarrasser de tous ces désagréments. Et si ce modèle est présent dans notre top des meilleurs purificateurs du moment, c’est bien sûr pour son efficacité, mais aussi pour son très bon prix, qui vient encore de diminuer grâce à une promo.

Les points forts du Xiaomi Smart Air Purifier 4

Couvre une surface de 48 m²

Peut filtrer 99,97 % des particules fines

Compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google Assistant

Habituellement proposé à 249 euros, le Xiaomi Smart Air Purifier 4 est désormais disponible à 129,99 euros chez Cdiscount. Il était aussi affiché à 99 euros sur le site de la marque, mais il est actuellement en rupture de stock. Espérons qu’il revienne bientôt à ce très bon prix.

Un écran pratique et une filtration efficace

Tout comme sa version Pro, le Xiaomi Smart Air Purifier 4 se présente sous la forme d’un bloc rectangulaire plutôt imposant, mais toujours moins que le Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro : ses dimensions (250 x 250 x 555 mm contre 275 × 275 × 680 mm) restent correctes. Heureusement, la marque a opté pour un design assez discret et sobre avec ce blanc passe-partout. La vraie valeur ajoutée de ce design, c’est bien sûr cet écran OLED qui affiche plusieurs informations utiles sur la qualité de l’air du domicile, comme l’affichage en temps réel des PM 2,5 à 10 (pour les particules fines) ou encore des bandes de couleur qui permettent de savoir si l’air du domicile est frais et propre ou si la pollution est faible, moyenne ou forte. Des boutons de commande tactiles sont aussi présents pour régler les paramètres de purification.

Dans les entrailles du Xiaomi Smart Air Purifier 4, on trouve par ailleurs un filtre qui intègre « des fibres en polypropylène soufflées par fusion avec technologie électrostatique », qui seraient plus espacées que celles que l’on peut trouver sur un filtre HEPA conventionnel selon la marque. Résultat : un plus grand volume d’air peut ainsi traverser le filtre. De plus, ce filtre est censé être plus silencieux et consommer moins d’énergie. Il est avant tout capable d’éliminer 99,97 % des particules en suspension de 0,3 micromètre et de piéger la poussière ainsi que les particules fines, les squames d’animaux ou encore les fumées de cuisson. Ce filtre est aussi fait pour durer 6 à 12 mois.

Une grande pièce purifiée

Le Xiaomi Smart Air Purifier 4 est par ailleurs capable de purifier une pièce de 20 m² environ en seulement 10 minutes. La zone de couverture effective est quant à elle comprise entre 28 et 48 m². De quoi éliminer les polluants et allergènes pour faire circuler de l’air purifié dans une grande pièce. On remercie pour cela le filtre dont on parlait juste avant et qui est en réalité composé de trois filtres, dont un filtre à charbon actif, qui permet d’éliminer les mauvaises odeurs et de maintenir l’air frais. Le purificateur d’air peut par ailleurs libérer des ions négatifs censés garder la fraîcheur en intérieur.

Notez par ailleurs que le purificateur est aussi équipé de capteurs permettant de surveiller les changements de la qualité de l’air pour pouvoir ensuite ajuster la vitesse de purification. Enfin, sachez qu’il est possible de contrôler le purificateur très simplement avec l’application Mi Home, y compris à distance. Cette dernière envoie d’ailleurs des rappels de remplacement du filtre et propose également une compatibilité avec les assistants vocaux Google Assistant et Alexa pour simplifier le contrôle de l’appareil.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références afin de les comparer avec le modèle de Xiaomi, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs purificateurs d’air du moment.

