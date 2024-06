Moins de 450 € pour ce laptop Dell sous i5 13e gen, c’est une affaire en or

La gamme Inspiron de Dell est pleine de surprises, surtout quand les modèles les plus intéressants voient leurs prix dégringoler. C'est le cas du Dell Inspiron 14 5430 qui perd plus de 200 euros directement sur le site officiel.

Moins prestigieuse que la gamme XPS, Inspiron est cependant celle qui propose souvent le meilleur rapport qualité-prix pour les laptop bureautique de la marque. Le Dell Inspiron 14 5430 en est un digne représentant et son prix est en chute libre sur le site du constructeur avec plus de 200 euros de réduction.

Les points Ă retenir du Dell Inspiron 14

Une dalle de 14 pouces au format 16:10, avec une définition Full HD

Un processeur Intel Core i5-1335U + 8 Go RAM + 1 To

Une autonomie solide

Au lieu de 659,36 euros habituellement, le Dell Inspiron 14 (5430) est actuellement remisé à 449 euros seulement, directement sur le site officiel du fabricant.

Le laptop léger et relativement puissant pour son prix

Le Dell Inspiron 14 (5430) est un PC portable Ă©tonnant, d’abord par son format de 14 pouces et son chassis parfaitement construit avec des finitions exemplaires tout en bĂ©nĂ©ficiant de lignes Ă©purĂ©es et sobres. La dalle IPS est de dĂ©finition FHD+ (1920 x 1200 pixels) lĂ encore de très bonne qualitĂ© avec un spectre colorimĂ©trique de 99 % DCI-P3, le tout avec un format 16:10 parfaitement adaptĂ© pour travailler avec ou pour regarder des films et des sĂ©ries.

Il se permet mĂŞme de s’offrir une connectique variĂ©e, avec un port HDMI, un port USB-A et d’un port USB-C sur la partie gauche du châssis, tandis que la partie droite accueille la prise jack, un lecteur SD et un second port USB-A.

Une machine polyvalente

L’autre point fort de ce modèle est sans aucun doute sa configuration avec en chef d’orchestres son processeur Intel i7 13e gĂ©nĂ©ration (i5-1335U), un CPU très peu consommateur (15W max) de 10 cĹ“urs cadencĂ©s Ă 1.3 GHz de base (boost jusqu’Ă 4,6 GHz) qui n’est certes pas une bĂŞte de compĂ©tition, mais qui sait se montrer efficace sur du multitask assez poussĂ©. Le tout est couplĂ© Ă 8 Go de RAM, malheureusement soudĂ©, mais extensible jusqu’Ă 32 Go. Le Dell Inspiron 14 est donc globalement rapide, Ă©paulĂ© un SSD de 1 To.

N’espérez cependant pas faire tourner les derniers jeux du moment : le Del inspiron 14 est dépourvu de carte graphique dédiée, même si son contrôleur Iris Xe est capable de faire tourner quelques titres très peu gourmands en ressources. Enfin, l’autonomie n’est pas en reste puisque la marque annonce 8 heures d’utilisation. Un chiffre qui variera évidemment selon votre usage, mais qui reste suffisant pour être productif tout au long de la journée. Une fois votre batterie vidée, la recharge s’avère néanmoins plutôt lente. Comptez 2 heures 30 minutes pour une charge complète.

Si vous souhaitez dĂ©couvrir d’autres rĂ©fĂ©rences que nous recommandons les yeux fermĂ©s, nous vous invitons dès maintenant Ă consulter notre guide des meilleurs PC portables du moment.Â

