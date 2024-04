Le prix des TV baisse à l’approche de l’Euro, comme ce TV 4K QLED Samsung 65″ à moins de 800 €

Si vous souhaitez mettre à jour votre TV en prévision de l’Euro 2024 avec un modèle haut de gamme sans pour autant vous ruiner, le TV 4K Samsung 65Q70B sorti en 2022 pourrait bien vous intéresser. L’appareil est affiché à 799,99 euros au lieu de 1 499 euros à son lancement.

L’été s’annonce riche en événements sportifs, l’occasion de renouveler son téléviseur avec un modèle plus performant ou plus récent si vous n’avez pas su vous procurer des places pour les Jeux olympiques à Paris ou le Championnat d’Europe de football 2024 en Allemagne. Ça tombe bien, Cdiscount vous fait une fleur pour le printemps sur le Samsung 65Q70B. Un TV 4K haut de gamme qui a tout pour plaire : 65 pouces, définition 4K UHD, traitement HDR, VRR intégré, etc.

Le Samsung 65Q70B en quelques points

Un écran 4K de 65 pouces avec traitement HDR

L’interface Smart TV avec Tizen 6.5

Le gaming en 4K 120 FPS possible avec les ports HDMI 2.1

Au lieu de 1 499 euros au lancement, mais maintenant proposé en moyenne à 964 euros, le Samsung 65Q70B est dès maintenant disponible en promotion à 799,99 euros chez Cdiscount.

Un écran 4K des plus séduisants

La réputation de Samsung en matière de qualité d’affichage n’est plus à faire. Le constructeur sud-coréen s’est en effet construit une notoriété de choix sur le marché des téléviseurs haut de gamme grâce à sa technologie QLED. Quel est son secret ? Un rétroéclairage LED auquel on a ajouté une boite quantique pour améliorer la colorimétrie afin qu’elle soit étendue. Le rétroéclairage améliore également la luminosité, de sorte qu’il est possible de regarder le TV en plein soleil sans devoir plisser des yeux.

Le Samsung 65Q70B se prête donc parfaitement au visionnage de matchs de foot en extérieur. D’autant que son affichage QLED est loin d’être son seul atout. L’appareil profite en effet d’une définition 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels), de quoi offrir une image à couper le souffle. À cela s’ajoute un processeur Quantum HDR qui le rend compatible avec de nombreux traitements HDC comme HDR10, HDR10+ et HDR HLG qui donnent une image plus contrastée et plus détaillée en augmentant la plage de luminosité de l’appareil.

Un TV polyvalent pour le sport et le gaming

Mais, le Samsung 65Q70B ne profite pas que d’une belle image pour regarder un match de foot, une compétition d’athlétisme ou un film. Grâce à ses quatre ports HDMI 2.1, il peut faire transiter les flux 4K haute fréquence. Le TV 4K du constructeur sud-coréen assure ainsi de belles performances en matière de gaming. Jouer en 4K 120 FPS sur sa PS5 ou sa Xbox Series X est un jeu d’enfant pour lui.

Enfin, ce Samsung 65Q70B se classe bien évidemment dans la catégorie des Smart TV. Il est donc connecté à Internet via son interface Tizen 6.5. Avec ce logiciel, accéder rapidement aux plateformes de SVOD telles que Netflix, Amazon Prime Video ou encore Disney+ est d’une simplicité enfantine. Cerise sur le gâteau, le téléviseur est compatible avec les assistants Alexa, Google Assistant, Bixby, mais aussi les technologies telles que AirPlay 2 et Chromecast. Fruit du travail du constructeur sud-coréen, le TV 4K est bien évidemment compatible avec l’écosystème SmartThing de Samsung.

Afin de comparer le Samsung 65Q70B avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures TV QLED Samsung et TCL en 2024.

