Sony : ce puissant pack home cinéma (barre de son + caisson) est à -40 %

Pour aller avec votre TV, cette barre de son de chez Sony avance de bons arguments pour craquer. Elle est d’ailleurs proposée avec des caissons de basse, le tout pour moins de 600 euros au lieu de 988 euros habituellement.

Sur les téléviseurs, la partie audio peut être délaissée ou peu efficace lorsque vous visionnez des films et séries. Pour rendre une meilleure expérience sonore, les barres de son sont capables de combler ce manque. Avec ses 3 haut-parleurs, sa compatibilité avec la technologie Dolby Atmos, et son caisson de basse délivrant une bonne puissance sonore, la Sony HT-A3000 est une bonne référence à considérer, surtout quand celle-ci bénéficie d’une réduction de près de 40 %.

Les atouts de la Sony HT-A3000

Une barre de son avec une puissance totale de 450W avec le caisson de basse

Un rendu 3.1

Compatible Dolby Atmos et DTS:X

Au lieu d’un prix barré à 988 euros, la barre de son Sony HT-A3000 avec caisson de basse Sony SASW3 est aujourd’hui remisée à 599 euros sur le site Boulanger.

Une barre de son avec un rendu immersif

La barre de Sony HT-A3000 est une barre de son assez discrète, fine et compacte. Le caisson de basses est aussi discret pour s’intégrer parfaitement dans votre salon. Son installation est extrêmement simple puisque tout est sans-fil, vous pouvez donc placer tous les éléments où bon vous semble.

La barre de son se compose de trois haut-parleurs, dont un haut-parleur central pour des dialogues précis, configurés en 3.1 pour diffuser un effet surround. Avec le caisson de basse, l’ensemble offre une puissance de 450 W et font preuve de performances sonores très convaincantes.

Mais aussi intelligente

Pour profiter de vos films et séries dans de bonnes conditions avec un effet surround, la barre de son de Sony est compatible avec les technologies Dolby Atmos, assurant un son vaste et immersif, et DTS:X, qui nous fera quant à elle profiter d’un rendu sonore optimisé, avec notamment des basses bien présentes pour un résultat bien enveloppant.

Pour ce qui est de la connectique, la Sony propose une sortie HDMI eARC, une entrée HDMI, un port USB et une entrée optique. On peut également compter sur le Wi-Fi, et elle est également compatible Bluetooth pour vous permettre de diffuser le son de votre téléphone dessus afin d’en faire une bonne enceinte connectée domestique. La marque n’oublie pas l’aspect connecté : ici, la barre de son intègre Spotify Connect, mais aussi la fonction Chromecast et Apple AirPlay 2.

