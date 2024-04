Avis aux gamers souhaitant jouer en 4K 144Hz sur PC, ce moniteur Gigabyte de 32 pouces est à son meilleur prix

Le Gigabyte M32U fait partie de la liste restreinte des moniteurs PC disposant d'une dalle 4K allant jusqu'à 144 Hz. Il est aussi le moins cher de tous en ce moment chez Rue du Commerce, son prix passant de 650 euros à 550 euros.

On est d’accord, les moniteurs 4K pensés pour le gaming (HDMI 2.1, 144 Hz) n’est pas le format le plus populaire, principalement en raison des configurations PC moyennes qui ne sont pas franchement capables de gérer cet affichage en jeu, mais aussi et surtout à cause du prix parfois très élevé. Heureusement, certaines marques comme Gigabyte proposent des modèles plus abordables que la concurrence. Pour preuve avec le M32U, qu’il est possible de trouver avec une remise de 100 euros par rapport au tarif demandé habituellement.

Le Gigabyte M32U en quelques points

Une dalle IPS de 32 pouces en 4K 144Hz

Deux ports HDMI 2.1

Une connexion USB complète

Au lieu d’environ 650 euros chez la plupart des sites marchands, le Gigabyte M32U est maintenant disponible en promotion à 549,90 euros chez Rue du Commerce.

Un écran PC performant en tout point

En tant que moniteur PC 4K dédié au gaming, le M32U de Gygabyte ne néglige clairement pas sa fiche technique. En plus d’être sobre et élégant, le châssis de ce moniteur ne manque pas d’être ergonomique. Son pied est réglable en hauteur et l’écran est inclinable d’avant en arrière pour ajuster au mieux sa position, de plus, il est possible de tourner l’écran de droite à gauche pour le partager avec un voisin.

Avec une dalle de 32 pouces, Gygabyte a fait le choix d’une dalle IPS afin d’obtenir des angles de vision ouverts et une bonne restitution colorimétrique. On a donc le droit à de la 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels) avec HDR (400 cd/m²) et un taux de rafraichissement maximal de 144 Hz. La densité de pixel assez folle et la réactivité l’est tout autant, pour peu que votre configuration PC puisse tenir le coup d’un tel affichage. Le temps de réaction annoncé est de 1 ms (8 à 9 ms en conditions réelles), le tout couplé à une compatibilité FreeSync permettant une expérience encore plus fluide en jeux.

Une connectivité complète

Pour ce qui est de la connectique, le Gygabyte M32U accueille un hub USB avec deux ports USB 3.1 type A, Un port USB 3.1 Type-C, deux ports HDMI 2.1 capable de transférer les flux 4K haute fréquence, un DisplayPort 1.4 ainsi qu’une prise jack 3,5 mm.

