Cette microSD SanDisk Ultra de 512 Go est à prix très bas pour les soldes

Si vous souhaitez augmenter le stockage d'un appareil compatible tout en profitant de bonnes vitesses de transfert, chercher du côté de SanDisk ne sera jamais une mauvaise idée, d'autant que certaines de ses références sont vraiment peu chères. C'est notamment le cas du modèle Ultra de 512 Go, que l'on trouve actuellement à 35 euros au lieu de 50 euros sur Amazon.

Celles et ceux qui souhaitent augmenter le stockage de leur Nintendo Switch, de leur smartphone au stockage extensible, de leur action cam ou encore de leur drone sans pour autant se ruiner pourront par exemple se tourner vers la gamme de cartes microSD Ultra de SanDisk. Cette série comporte des modèles polyvalents aux vitesses de transfert amplement suffisantes, même si inférieures à celles de la gamme Extreme, plus chère. Mais la SanDisk Ultra reste un très bon choix, en particulier la version 512 Go qui est actuellement proposée pour une trentaine d’euros seulement pendant les soldes.

Ce que propose la microSD SanDisk Ultra

Des vitesses de transfert jusqu’à 150 Mo/s

Une certification A1 pour lancer efficacement les applications

Idéale pour filmer en Full HD

Maintenant habituellement proposée à environ 50 euros et auparavant à plus de 100 euros, la carte microSD SanDisk Ultra de 512 Go est aujourd’hui vendue à seulement 35,70 euros sur Amazon.

Des vitesses de transfert suffisantes

Avec ses vitesses de transfert pouvant aller jusqu’à 150 Mo/s, la carte microSD Ultra de 512 Go est une très bonne référence pour celles et ceux qui souhaitent déplacer leurs photos ou d’autres fichiers de manière suffisamment rapide. Et avec 512 Go, autant dire que les possesseurs d’un smartphone (dont le stockage est extensible, bien sûr), d’une caméra d’action, d’une tablette ou encore d’une Nintendo Switch (dont le stockage interne ne dépasse pas les 32 Go) pourront enregistrer bien d’autres jeux, photos et applications.

Pour ne rien gâcher, le SanDisk Ultra se montre particulièrement solide, puisqu’elle peut résister à l’eau, aux fortes ou très basses températures, aux chocs et même aux rayons X. Une microSD taillée pour les baroudeurs, en somme.

Des lancements rapides

La microSD SanDisk Ultra peut par ailleurs enregistrer des vidéos tournées en Full HD, puisqu’elle appartient à la famille des cartes de Classe 10. En revanche, elle n’est pas capable de stocker des séquences en 4K UHD à 60 fps : pour cela, il faut plutôt opter pour une microSD SanDisk de la gamme Extreme, compatible avec les classes de vitesse UHS-3 (U3) et V30.

Enfin, la SanDisk Ultra est certifiée A1 (1500 IOPS en lecture et 500 IOPS en écriture), ce qui permet de profiter de lancements et de chargements d’applications assez rapides. Les cartes certifiées A2 font bien sûr mieux, mais la A1 reste tout à fait intéressante.

