Ce moniteur MSI incurvé (34″, UWQHD, 100 Hz, 1ms) est la super affaire du jour

Si vous souhaitez troquer votre écran PC contre un moniteur plus immersif sans pour autant vider votre porte-monnaie, vous pourrez par exemple miser sur l'écran PC MSI PRO MP341CQ qui passe de 359 euros, au lieu de 279 euros.

Si les joueurs et les joueuses apprécient tout particulièrement les moniteurs incurvés grâce à la bonne immersion qu’ils offrent, ces derniers ne sont pas uniquement réservés à ce public : les télétravailleurs peuvent tout aussi bien les apprécier grâce au confort visuel que ces appareils proposent. Ici, le MSI Pro MP341CQ offre une grande surface, donc pour enchaîner confortablement les tâches du quotidien, avec une excellente définition. Et, c’est bon le moment pour se le procurer, puisque ce modèle bénéficie de 80 euros de remise grâce à cette offre.

Ce qu’il faut retenir du MSI Pro MP341CQ

Un écran de 34 pouces incurvé en définition UWQHD (3 440 x 1440 pixels)

Un taux de rafraîchissement à 100 Hz + 1 ms

Compatible AMD FreeSync

Avec un prix barré à 359,95 euros, l’écran PC MSI Pro MP341CQ se négocie aujourd’hui moins cher sur le site materiel.net : 279,95 euros.

Une grande surface pour travailler confortablement et bien défini

Le premier atout du MSI est évidemment sa dalle VA incurvée de 34 pouces, qui adopte une courbure de 1500R. Avec un tel niveau de courbe, l’écran rendra l’immersion encore meilleure, puisqu’elle pourra englober le regard de l’utilisateur, et même l’élargir, tout en améliorant la perception de la profondeur.

Il faudra tout de même vous assurer de disposer d’assez de place sur leur bureau pour accueillir un tel écran qui ne brille pas par sa discrétion. Autrement, l’écran offre aussi une résolution UWQHD, soit 3 440 x 1 440 pixels, qui garantit une excellente qualité d’image et un rendu d’image avec des couleurs vives et précises.

Un moniteur qui a aussi son intérêt en jeu

Pensé pour la bureautique et la productivité, il peut aussi servir aux joueuses et aux joueurs en quête d’un écran bien large pour une meilleure immersion en jeu. L’aspect gaming ne s’arrête pas là : l’écran dispose de la technologie AMD FreeSync, qui limite les déchirures d’écran et les saccade, ainsi qu’un taux de rafraîchissement de 100 Hz et d’un temps de réponse de seulement 1 ms. Les gamers qui ne sont pas trop exigeants pourront y trouver leur compte. La fluidité des images sera tout à fait correcte.

Pour finir, côté connectique, ce moniteur comporte deux ports HDMI, un port Display, et un port jack 3.5 mm. C’est peu, mais c’est assez pour une installation avec d’autres périphériques.

