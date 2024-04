Le TV Samsung The Frame 2024 en 55″ est à 880 € au lieu de 1 499 €, une très grosse baisse de prix pour un téléviseur très récent

Samsung fait le plein d’originalité avec sa gamme The Frame, et sa série 2024 ne déroge pas à la règle. D’ailleurs, la version 55 pouces est déjà en promotion : 880 euros contre 1 499 euros.

Avec ses allures de tableau, la gamme Samsung The Frame fait réellement partie des TV les plus originaux du marché. La marque sud-coréenne met chaque année à jour son modèle phare. Les TV de la série 2024 sont donc les plus complets actuellement. Et c’est la version 55 pouces qui nous intéressent particulièrement en ce moment, puisque son prix dégringole en perdant près de 600 euros de son prix.

Que propose le Samsung The Frame 2024 TQ55LS03D ?

Un TV atypique aux allures de tableau

Un écran de 55″ anti-reflets compatible 4K, HDR, HDR10+, HLG et Dolby Atmos

Un port HDMI 2.1 avec la 4K@120fps

Au lieu de 1 499 euros sur le site officiel de la marque, le TV Samsung The Frame 2024 TQ55LS03D est aujourd’hui disponible à 880 euros chez Ubaldi grâce au code promo 30UBA1524 et l’ODR de 400 euros.

Un TV qui se fond toujours aussi bien dans le décor

Le Samsung The Frame 2024 reprend les lignes de ses prédécesseurs, et continue de se fondre complètement dans le décor. La marque promet un écran sans reflet. Vous ne serez donc pas gênés en cas de fortes sources de luminosités dans le salon, et avec son revêtement antireflet, cette dalle mate reproduit au mieux la texture du papier. Autrement, le design reste atypique, proche d’un véritable tableau avec le cadre en bois. Et lorsqu’il est en veille, il peut afficher des tableaux ou des photos afin de se donner des airs de galerie d’art avec 20 nouvelles œuvres chaque mois.

Concernant son écran, on a ici droit à une dalle Qled 4K de 55 pouces rafraîchie à 100 Hz, soit l’assurance de beaux contrastes et d’une excellente fluidité. L’écran est aussi compatible avec plusieurs traitements d’image comme le HDR, le HDR10+ et le HLG (mais pas de Dolby Vision ici) ; de quoi profiter d’images lumineuses et bien détaillées. Pour la partie audio, le Dolby Atmos offre un son vaste très immersif.

Jouer sur un tableau, c’est possible

Le TV est même doté d’un port HDMI 2.1, un critère recherché par les gamers puisque cette norme permet de jouer à la PlayStation 5 ou à la Xbox Series X en 4K 120 FPS. D’autant plus que ce TV embarque le synchroniseur affichage/GPU AMD FreeSync Premium Pro. Idéal pour empêcher l’apparition d’images déchirées et de bénéficier d’une fréquence d’images fluide pour vos jeux.

Pour vous offrir la meilleure expérience TV, Samsung propose son système maison Tizen qui propose plusieurs fonctionnalités bien pratiques et un lot d’applications incontournables comme les plateformes de streaming. Il est également compatible avec Google Assistant, Alexa et Bixby pour vos requêtes vocales, ainsi qu’avec AirPlay 2 pour diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références pour les comparer avec le TV Samsung de ce bon plan, nous vous invitons à lire notre guide des meilleures TV (QLED ou OLED) du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.