Crucial MX500 : la version de 500 Go de cet excellent SSD SATA est à -40 %

Si un PC montre des signes d'essoufflement ou qu'il soit au bord de l'agonie, il n'y a pas trente-six solutions pour lui redonner sa pêche d'antan : il faut remplacer son SSD ou en ajouter un nouveau. Aujourd'hui encore, les SSD SATA sont compatibles avec la plupart des PC et certains laptops et sont le choix de la raison économiquement parlant. Surtout en ce moment où le Crucial MX500, l'un des meilleurs modèles, est à seulement 37,57 euros en 500 Go chez Amazon.

Crucial est l’un des acteurs majeurs du marché des solutions de stockage et avant de fabriquer ses SSD NVMe P3 Plus et P5 Plus, il avait conçu un SSD SATA considéré aujourd’hui encore comme étant l’une des meilleures références. En termes de qualité, il fait jeu égal avec le Samsung 870 EVO et est tout indiqué pour augmenter le stockage d’un PC ou redonner un coup de fouet à une configuration vieillissante. Aujourd’hui, la version de 500 Go du Crucial MX500 coûte moins de 40 euros avec cette réduction de plus de 40 %.

Le Crucial MX500 en quelques mots

Parmi les meilleurs débits sur interface SATA III

Une solution de stockage plus robuste qu’un HDD

Toujours un excellent rapport qualité-prix en 2024

Au lieu de 63,99 euros habituellement, le Crucial MX500 (500 Go) est maintenant disponible en promotion à 37,57 euros chez Amazon.

Une référence qui dure dans le temps

Dans l’optique de supplanter les disques durs traditionnels (HDD), les SSD promettent des débits deux à cinq fois supérieurs, mais surtout une résistance accrue. Étant donné qu’ils ne fonctionnent à l’aide d’aucune pièce mécanique, mais uniquement avec des cellules de mémoire flash, les SSD résistent beaucoup mieux aux chocs et aux vibrations, alors qu’un HDD peut perdre toutes ses données à la première chute. De plus, le Crucial MX500 bénéficie d’une garantie constructeur de cinq ans.

En plus d’être résistant, le Crucial MX500 est plutôt simple à installer dans un PC ou un laptop, il faut seulement s’assurer que ces derniers aient un emplacement compatible avec une connectique SATA. Les SSD SATA ne se branchent pas directement à la carte mère contrairement aux SSD NVMe. Une fois installé, on peut profiter des avantages d’un SSD tout neuf, et ce pendant pas mal de temps. En effet, le Crucial MX500 de 500 Go a un TBW de 180 To, ce qui correspond à l’écriture de 98 Go de données par jour pendant 5 ans.

D’excellentes performances pour un SSD SATA

Le Crucial MX500 est reconnu comme étant l’un des SSD SATA les plus fiables du marché et c’est en grande partie grâce à ses performances. Le constructeur américain annonce un débit de 560 Mo/s en lecture séquentielle et de 510 Mo/s en écriture séquentielle. Certes, c’est à des années-lumière de ce que proposent les derniers SSD NVMe, mais ces débits sont en réalité largement suffisants pour la majorité des usages du quotidien, que ce soit lancer des logiciels et même des jeux, et bien sûr transférer et stocker des fichiers.

Bien sûr, les SSD SATA ont leurs limites, il ne faut pas attendre d’eux de gérer des tâches extrêmement complexes comme de la création 3D, des montages vidéo ou des jeux vidéo gourmands tels que les derniers titres AAA. Quand bien même il y parviendrait, la latence, soit le temps au PC pour accéder aux données du SSD, est plus longue que celle d’un SSD NVMe qui, lui, est branché directement à la carte mère. Malgré ces limites, les SSD SATA restent une bonne alternative car plus raisonnables du point de vue du rapport qualité-prix.

