Google Pixel 8 Pro : cet excellent photophone tombe à un prix inédit sur Amazon

S'il fallait débourser plus de 1 000 euros pour s'offrir le Google Pixel 8 Pro, Amazon change la donne avec cette offre. Ce smartphone coûte désormais 760 euros au lieu de 1 099 euros à sa sortie.

Le Google Pixel 8 Pro veut vous accompagner longtemps et met en avant un design soigné, des performances photos excellentes, et une interface toujours aussi fournie et intéressante. Seul hic, la hausse de prix… La firme nous a habitués à des smartphones au rapport qualité-prix excellent. En s’affichant à plus de 1 000 euros, le Google Pixel 8 Pro devient plus recommandable avec cette remise de 339 euros.

Les points forts du Google Pixel 8 Pro

Un design avec dos mat très réussi et un écran bien calibré

Une expérience photo au top et les fonctionnalités IA

7 ans de mises à jour OS

Vendu à 1 099 euros à sa sortie, le Google Pixel 8 Pro (128 Go) est désormais disponible en promotion à 760,31 euros sur Amazon. On trouve également la version 256 Go en promotion à 813,36 euros au lieu de 1 159 euros.

Un photophone au joli design

Le Pixel 8 Pro reprend la philosophie de design posée par les Pixel 6 et 7. On relève tout de même quelques changements, à commencer par son écran qui n’est plus incurvé, mais plat avec des contours arrondis pour faciliter la prise en main, ainsi que son revêtement mat au dos qui fait son effet. À l’arrière, ce n’est plus deux, mais une seule bulle qui abrite les trois appareils photo.

Déjà très doué dans ce domaine, le Pixel 8 Pro est tout simplement bluffant. On a là l’un des meilleurs photophones du marché. Rater un cliché avec lui relève de l’exploit, que ce soit le jour, la nuit, avec l’ultra-grand-angle, en mode portrait, etc. Une pléthore de fonctionnalités IA sont disponibles pour retoucher ses prises telles que la Gomme Magique améliorée et le mode Meilleure Prise. Enfin, on a également une Gomme Magique audio qui permet de retoucher la bande audio d’une vidéo en filtrant certains sons.

Un excellent compagnon

Le Pixel 8 Pro propose le même format et la même taille d’écran qu’auparavant avec une dalle Oled en définition QHD+ (sans oublier le taux de rafraichissement à 120 Hz) mesurant 6,7 pouces. Il profite, comme le Pixel 8, de la puce Google Tensor G3, mais qui accuse un retard certain par rapport à la concurrence et connaît quelques épisodes de chauffe. Ce n’est pas un monstre de puissance, mais son interface Pixel Experience est un plaisir à utiliser, avec un tas de fonctionnalités.

On l’apprécie surtout pour sa longévité, avec pas moins de sept années de mises à jour majeures ainsi que sept années de mises à jour de sécurité. Ce qui veut dire qu’il recevra Android 21 en 2030 ! Enfin, l’autonomie du Pixel 8 Pro vous assure une journée d’utilisation. Attention toutefois, sur les applications gourmandes, le smartphone baisse très vite. Quant à la charge, elle est tout sauf rapide et le chargeur n’est pas fourni…

