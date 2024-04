Ce TV OLED de 55 pouces signé Samsung est à un super prix en avoisinant les 1 000 €

Avis à celles et ceux qui recherchent un nouveau téléviseur pour jouer sur une console next-gen : TV OLED Samsung TQ55S93C est un modèle idéal pour enchaîner les parties en 4K@120fps. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas trop hors de prix comparé à la concurrence : sur PC Componentes, on peut le trouver à 1 080 euros au lieu de 1 390 euros.

Avec ses ports HDMI 2.1, qui autorisent la 4K@120fps, et son traitement additionnel permettant de faire grimper son taux de rafraîchissement à 144 Hz, le TV Samsung TQ55S93C est clairement un modèle que l’on peut conseiller aux gamers les plus exigeants. Et pour ne rien gâcher, il profite aussi des qualités de l’OLED. Bref, un téléviseur complet qui coche plein de cases, et que l’on peut actuellement trouver à un prix vraiment intéressant pour une telle fiche technique.

Les points forts du TV OLED Samsung TQ55S93C

Une dalle OLED de 55 pouces rafraîchie à 120 Hz

Des ports HDMI 2.1 pour la 4K@120fps

Un traitement additionnel pour jouer en 144 Hz

Compatible HDR10+ et HLG

Proposé chez d’autres e-commerçants à environ 1 390 euros, le TV OLED Samsung TQ55S93C est actuellement affiché à 1 080 euros chez PC Componentes.

Un TV OLED idéal pour enchaîner les parties

Non, Samsung ne propose pas que des TV QLED, bien que la marque soit celle qui maîtrise le mieux cette technologie d’affichage. La preuve avec le modèle TQ55S93C, qui embarque une dalle 4K OLED de 55 pouces, qui offre, comme le veut la tradition, des noirs infinis et des contrastes profonds sur toutes les images. Le fabricant a même ajouté un soupçon de Quantum Dots pour rendre les images plus lumineuses et précises. Le TV bénéficie en réalité de la technologie d’affichage QD-OLED : en lieu et place du rétroéclairage LED, le filtre à points quantiques est ici appliqué sur une dalle OLED.

L’OLED est clairement l’un des atouts majeurs de ce TV, mais son autre net avantage, c’est sans conteste ses fonctionnalités gaming. Avec ses quatre ports HDMI 2.1 qui acceptent les flux 4K haute fréquence, il est ainsi possible de jouer en 4K@120fps sur une console next-gen. La fonction ALLM (Auto-Low Latency Mode) se charge de son côté de réduire la latence, tandis que l’AMD FreeSync Premium promet des images sans déchirures ni saccades. Et pour couronner le tout, la marque a misé sur un traitement additionnel qui permet de faire passer le taux de rafraîchissement (qui est de base de 120 Hz) à 144 Hz, histoire de profiter d’une fluidité exemplaire et d’un confort visuel à tout moment. Le Gaming Hub, la plateforme de jeux en streaming de la marque, est aussi intégré.

Des technologies sonores immersives

Le TV Samsung TQ55S93C marque aussi des points côté image avec la présence des traitements HDR comme le HDR10+ et le HLG, mais on devra composer, comme d’habitude chez Samsung, avec l’absence du Dolby Vision. Le puissant processeur intégré se chargera de son côté de l’upscaling des contenus en 4K. Un mode Filmmaker est aussi disponible et nous fait profiter d’une qualité d’image maximisée. Et côté son, on a droit à plusieurs technologies bien sympathiques qui devraient renforcer l’immersion, à l’image de l’Object Tracking Sound (OTS), qui permet au son de suivre fidèlement le mouvement d’un objet ou d’une personne à l’écran, ou encore le Q-Symphony, qui synchronise les haut-parleurs du téléviseur avec les barre de son Q-Series de la marque, pour un effet surround. Le Dolby Atmos est aussi de la partie.

Enfin, le TV de Samsung tourne sous Tizen 7.0, qui donne accès à une foule d’applications phares, les plateformes de streaming en tête. Les assistants vocaux Google Assistant, Alexa et Bixby permettront de leur côté de contrôler le TV à la voix.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles de la même taille, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV de 55 pouces (OLED, QLED ou LCD) du moment.

