Superbe offre pour ce TV 4K 50 pouces, et c’est un Philips Ambilight compatible VRR

On trouve une flopée de promotions sur les téléviseurs, et si vous souhaitez en changer sans vous ruiner, le Philips 50PUS8118 est idéal : sa version 50 pouces et Ambilight coûte aujourd'hui 366 euros, au lieu de 499 euros habituellement.

Aujourd’hui, les téléviseurs sont pourvus de diagonales immenses, mais pour en profiter, il faut non seulement avoir le budget nécessaire, mais aussi la place pour l’accueillir, ce qui n’est pas le cas de tout le monde. Heureusement, les constructeurs continuent de concevoir des petits TV qui ne manquent pas de qualité. Le modèle 50PUS8118 de Philips offre une belle qualité d’image, et propose une bonne immersion grâce à la technologie Ambilight qu’il embarque. Un autre argument de taille, sa version 50 pouces perd 130 euros de son prix.

Les avantages du Philips 50PUS8118

Une dalle de 50 pouces qui profite de la technologie Ambilight

Compatible 4K, HDR10+, Dolby Vision et Dolby Atmos

Des fonctions gaming

Habituellement vendu à 499 euros chez d’autres sites marchands, le téléviseur Philips 50PUS8118 est actuellement remisé à 366,93 euros sur le site PC Componentes.

Le savoir-faire de Philips à prix mini

Avec son cadre métallique et ses bordures quasi inexistantes, le Philips 50PUS8118 ne fait que renforcer l’immersion dans les contenus visionnés. Avec sa diagonale de 50 pouces, vous n’aurez aucun mal à l’intégré dans votre intérieur. Il peut être assez regrettable de ne pas avoir une dalle OLED ou QLED, malgré cela, ce TV LCD affiche une définition 4K UHD (3 840 x 2160 pixels) pour profiter d’une bonne qualité d’image. Il dispose également des compatibilités HDR10+, Dolby Vision ou encore le Dolby Atmos pour un son vaste et immersif.

Sa véritable force réside dans sa capacité à rendre les contenus plus immersifs grâce à la technologie Ambilight sur trois côtés : cette spécialité du constructeur donne artificiellement davantage de profondeur à l’image grâce à un halo lumineux diffusé sur le mur tout autour du téléviseur et qui s’adapte aux couleurs du programme visionné. Le résultat ? Une meilleure immersion au quotidien.

Pas d’Android TV… mais une fonction gaming intéressante

La plupart des téléviseurs de chez Philips tournent sous Android TV, mais ce n’est pas le cas de cette télé qui intègre l’interface maison de la marque : Saphi. On regrette l’accès au Google au Play Store, mais cette OS est intuitif et réactif. On y trouve les applications phares comme Netflix, Prime Video ou Disney+. Il est même compatible avec l’assistant vocal de Google, pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix.

Enfin, il n’est peut-être pas le meilleur pour le gaming, il est tout même compatible avec le taux de rafraîchissement variable de l’image (VRR). Il apporte un véritable intérêt pour les joueuses et les joueurs, puisque cela permet d’améliorer la netteté de l’image et éliminer les déchirures d’écran. Résultat : l’expérience de jeu est fluide et stable. En revanche, le TV ne profite pas de la 4K@120 Hz, car la dalle est bloquée à 60 Hz. Quant à la connectique, on retrouve un port antenne TV, trois ports HDMI, un port Ethernet, deux ports USB, un port jack et un port optique.

