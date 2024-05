LG Gram 17 2023 : ce puissant laptop poids plume est à -45 % chez la Fnac et Darty

Le LG Gram 17 de 2023 fait partie des ordinateurs portables les plus légers du marché. Une référence idéale pour les travailleurs constamment en déplacement qui ont donc besoin d'une machine pas trop lourde, mais qui renferme tout de même une belle puissance. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils pourront trouver ce modèle à 1 099 euros au lieu de 1 999 euros aujourd'hui.

Il est naturel de penser que plus la diagonale d’un écran d’ordinateur est grande, plus le PC portable en question est imposant et lourd. Le LG Gram 17, membre récent de la série Gram lancée en 2015 par la marque, prouve que cette formule ne s’applique pas tout le temps. En effet, ce laptop puissant a beau embarquer une dalle de 17 pouces, son poids ne dépasse pourtant pas les 1,5 kg. Une légèreté que les travailleurs nomades, qui ont généralement besoin d’une machine qui ne pèse pas une tonne pour pouvoir l’emporter en déplacement, apprécieront sans aucun doute. Et ce qu’ils aimeront encore plus, c’est le prix du LG Gram 17, qui bénéficie d’une réduction de 900 euros, soit 45 % de remise immédiate.

Les points forts du LG Gram 17

Un châssis très léger

Un écran QHD+ de 17 pouces

Un Intel Core i7 de 13e génération + 32 Go de RAM + un SSD de 1 To

Auparavant affiché à 1 999,99 euros, le LG Gram 17 de 2023 est désormais proposé à 1 099,99 euros sur fnac.com et Darty.

Un poids mini, un écran maxi

Le LG Gram 17 porte son premier atout dans son nom : il ne pèse que quelques grammes. 1 350, pour être précis. On a donc ici un PC portable particulièrement léger, qui se fera vite oublier dans un sac et que l’on pourra surtout emporter très facilement partout. Pour couronner le tout, l’épaisseur de son châssis ne dépasse pas les 18 mm. Ce qui ne l’empêche pas d’embarquer une connectique très fournie, composée d’un port HDMI, de deux ports USB-A 3.2, de deux ports USB-C (Thunderbolt 4), d’un lecteur de carte microSD et d’une prise jack 3,5 mm.

De plus, malgré ce poids plume, le LG Gram 17 intègre, comme son nom l’indique là encore, un très grand écran de 17 pouces, une diagonale idéale pour les travailleurs qui ont besoin d’une grande surface pour afficher divers documents côte à côte, d’autant qu’ici, l’écran bénéficie du format 16:10. Cette dalle est aussi IPS-LCD et propose une définition QHD+ (2560 x 1600 pixels), soit l’assurance de profiter d’images bien détaillées. Pour ne rien gâcher, l’écran couvre 99% de l’espace DCI-P3 : niveau colorimétrie, le LG Gram 17 en impose.

Une belle puissance là-dessous

Le LG Gram 17 est capable de délivrer une belle puissance grâce à son Intel Core i7-1360P, cadencé à 3,7 GHz (boost jusqu’à 5 GHz) et associé à 32 Go de RAM LPDDR5. Concrètement, avec une telle configuration, l’utilisateur pourra enchaîner les tâches de bureautique sans souci et avec une grande fluidité. Le SSD de 1 To permettra de son côté de stocker un grand nombre de contenus, mais aussi d’assurer des lancements rapides de la machine ainsi que des temps de chargement réduits. En revanche, ce LG Gram 17 n’a pas vocation à être utilisé pour du gaming, puisqu’il est notamment dépourvu de carte graphique dédiée. Son contrôleur Iris Xe Graphics est capable de faire tourner occasionnellement quelques titres très peu gourmands en ressources, mais il ne faudra vraiment pas être exigeant.

Enfin, concernant son autonomie, le LG Gram 17 est équipé d’une batterie de 80 Wh capable de le faire tenir entre 13 heures et 14 heures allumé. Mais tout dépendra bien sûr de la nature des usages de l’utilisateur.

