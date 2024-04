Le récent Amazon Fire TV Stick 4K (2e gen) est quasi à moitié prix actuellement

Grâce aux améliorations opérées par la marque, le Fire TV Stick 4K nouvelle génération lancé l'an dernier est encore meilleur que l'ancienne version de 2021. Un modèle plus puissant et véloce que l'on trouve actuellement à 39,99 euros au lieu de 69,99 euros sur Amazon.

C’est en septembre dernier qu’Amazon a mis à jour ses clés HDMI les plus premium, à savoir les Fire TV Stick 4K Max et Fire TV Stick 4K. Tout comme la version Max, le modèle 4K classique a eu droit à un petit coup de neuf grâce à quelques améliorations, comme l’intégration d’une puce plus puissante. Une référence encore plus rapide, donc, mais toujours aussi pratique grâce à son format compact. La bonne nouvelle, c’est que le Fire TV Stick 4K est bien plus abordable en ce moment grâce à une réduction de 43 %.

Les points forts du Fire TV Stick 4K

Un processeur plus performant

La prise en charge de la 4K et des formats HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos

La présence du Wi-Fi 6 bi-bande (2,4 GHz et 5 GHz)

Lancé à 69,99 euros, le Fire TV Stick 4K (2023) est désormais proposé à 39,99 euros sur Amazon.

Une solution toujours aussi pratique

Le Fire TV Stick 4K (2023) fait partie de ces clés HDMI réputées pour être bien plus compactes et rapides à installer que les box TV. Comme le modèle de 2021 qui l’a précédé, il se présente sous la forme d’un petit rectangle mince à brancher directement sur un téléviseur. Comme un Chromecast, en fait, mais contrairement à la solution de Google, le modèle d’Amazon ne nécessite pas de smartphone ou de tablette pour pouvoir diffuser son contenu, puisqu’il intègre son propre système d’exploitation. Le Fire TV Stick peut donc s’emmener en voyage très facilement et nous donner accès à nos plateformes de streaming préférées n’importe où.

Une fois le dongle branché, le Fire TV Stick 4K offre une expérience utilisateur très fluide grâce à Fire OS, l’écosystème d’Amazon. On peut ainsi y retrouver moult services, à commencer par les plateformes de streaming Amazon Prime Video (sans surprise), Netflix ou encore Disney+. Certes, le catalogue d’applications de Fire OS est moins fourni que celui d’Android TV, les principaux services que l’on attend sont bien présents. La clé donne aussi la possibilité de regarder des contenus en 4K à 60 images par seconde et promet même une compatibilité avec les formats HDR (HDR10, HDR10+, Dolby Vision) ainsi qu’avec le Dolby Atmos pour un son riche et immersif.

Quelques nouveautés bien amenées

Ce Fire TV Stick 4K mis à jour en 2023 a eu droit à quelques petites nouveautés, à commencer par un processeur plus puissant. Selon la marque américaine, ce SoC quad-core cadencé à 1,7 GHz serait 30 % plus performant que le précédent. De plus, ce dongle HDMI prend désormais en charge le Wi-Fi 6 bi-bande (2,4 GHz et 5 GHz, pour nous permettre de nous connecter à la fréquence la moins encombrée) et offre ainsi des débits plus rapides ainsi qu’un streaming bien plus fluide, avec moins d’interférences d’autres appareils connectés. La RAM est quant à elle passée de 1 à 2 Go.

Pour finir, le Fire TV Stick 4K peut être jumelé avec des enceintes connectées Amazon Echo, soit un bon moyen de se concocter un système home cinema, par exemple. Bien sûr, qui dit Amazon, dit Alexa intégrée. L’assistant vocal pourra notamment vous permettre de contrôler vos objets connectés compatibles depuis le téléviseur.

