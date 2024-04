Ce laptop avec écran OLED n’est pas dédié au gaming, mais embarque une carte graphique Nvidia pour moins de 650 € aujourd’hui

Si vous recherchez un PC portable avec un bon rapport qualité-prix aujourd'hui, alors l'Asus VivoBook Pro 15 OLED équipe d'une RTX 3050 pourrait tout à fait vous convenir. En ce moment, il est d'ailleurs proposé à un super prix sur Cdiscount : 649,99 euros au lieu de 899,99 euros.

Dévoilé il y a quelques années avec les gammes VivoBook Pro 14 OLED, Pro 14X et 16X OLED, l’Asus VivoBook Pro 15 OLED est un laptop capable de délivrer une belle puissance et qui s’adapte à tous types d’usage. Création de contenus avec montage vidéo, gaming, tâches plus simples de bureautique… il démontre une belle polyvalence et se fait bien remarquer avec sa fiche technique correcte pour le prix, surtout en ce moment avec cette remise de 250 euros.

Les points essentiels de l’Asus VivoBook Pro 15 OLED

Un écran FHD OLED de 15,6 pouces

Un combo Ryzen 7 + RTX 3050 + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go au format M.2

Initialement affiché à 899,99 euros, l’Asus VivoBook Pro 15 OLED (S3500) est désormais proposé à 649,99 euros chez Cdiscount.

Vive les contrastes infinis et les noirs profonds

Les VivoBook d’Asus adoptent généralement des lignes sobres et élégantes, et le modèle Pro 15 OLED en est une belle preuve. Son châssis argenté le rend assez passe-partout, mais agréable à l’œil. Il présente également un format compact et un poids contenu de 1,65 kg, qui le rendent facilement transportable pour pouvoir travailler hors du domicile. Un bon point pour les travailleurs nomades.

Mais l’atout réel de ce design, c’est bien évidemment cette dalle Full HD OLED de 15,6 pouces au format 16:9. Une diagonale suffisamment grande pour travailler confortablement et pour placer deux fenêtres côte à côte sans que leur contenu soit illisible, ce qui s’avère très pratique pour les créateurs de contenus et celles et ceux qui font du montage photo ou vidéo au quotidien. Ils pourront en plus profiter des contrastes infinis et des noirs profonds permis par l’OLED, ainsi que de couleurs très réalistes.

Une configuration solide pour toutes les utilisations

Le VivoBook Pro 15 OLED peut s’adresser tout aussi bien aux créatifs qu’aux gamers, vu sa configuration. Le laptop embarque en effet une carte graphique RTX 3050 qui, si elle n’est pas l’un des derniers GPU en date de Nvidia, elle est tout de même toujours capable de lancer des jeux AAA en Full HD ou en 720p. Il faudra juste veiller à ne pas pousser les graphismes à leur maximum sur les titres les plus récents.

Niveau CPU, on a droit à un processeur Ryzen 7 5800H cadencée à 3,2 GHz et capable d’atteindre une fréquence boost maximale de 4,4 GHz. Ce dernier est aussi épaulé par 16 Go de RAM pour encore plus de rapidité. Un SSD de 512 Go vient rejoindre la partie pour proposer des temps de chargement réduits et des lancements rapides de la machine. Enfin, côté autonomie, le PC portable intègre une batterie de 63 Wh qui devrait permettre de le faire tenir pendant environ 9 heures en utilisation classique.

Pour ce qui est de la connectique, le laptop est équipé d’un port USB-A 3.2, un port USB-C 3.2, deux ports USB-A 2.0, un port HDMI 1.4, un lecteur de carte microSD et une prise jack 3,5 mm.

