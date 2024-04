Tapo C500 : voici une petite caméra connectée (1080p) vraiment abordable

Les caméras de surveillance extérieures connectées restent les meilleurs moyens de se protéger contre les intrusions indésirables. Certaines ont en plus l'avantage d'être particulièrement abordables, à l'image de la Tapo C500, que l'on trouve actuellement à 32,99 euros au lieu de 59,99 euros sur Amazon.

Si vous n’êtes pas tranquilles à l’idée de laisser votre domicile sans surveillance quand vous vous absentez, opter pour une caméra de surveillance connectée peut être une très bonne solution. D’autant que ce type de modèle ne se contente pas de filmer, mais offre un tas de fonctionnalités pratiques et rassurantes comme la détection de mouvements, le suivi des personnes détectées, ou encore la possibilité d’enregistrer une alarme sonore personnalisée. La Tapo C500 propose bel et bien tout cela, pour un prix vraiment peu élevé grâce à une promotion.

Les points essentiels de la caméra Tapo C500

Filme à 360° en 1080p

La détection de mouvements et l’audio bidirectionnel intégrés

Compatible avec Google Assistant et Alexa

Auparavant proposée à 59,99 euros, la caméra de surveillance extérieure connectée Tapo C500 est désormais affichée à 32,99 euros sur Amazon.

Une caméra 360° qui balaie une large surface

La caméra de surveillance connectée Tapo C500 est tout d’abord un modèle qui s’installe très facilement à l’extérieur. Oui, elle a toute sa place dehors puisqu’elle dispose d’une certification IP65 ; elle est donc résistante à l’eau et même à la poussière. Pour l’installation, rien de plus simple : vous pourrez utiliser les vis de montage, le gabarit et les boucles fournis avec la caméra. La marque propose même des tutoriels en vidéo sur son site si besoin. Sachez que la caméra peut prendre place sur un mur, un plafond ou même un poteau, c’est vous qui voyez. En revanche, notez que la caméra ne fonctionne pas sur batterie. Elle devra donc être branchée constamment sur secteur.

Une fois bien installée, la Tapo C500 pourra filmer des images en 1080p, lesquelles sont assez détaillées et permettent en tout cas d’identifier les visages des visiteurs ou une plaque d’immatriculation à quelques mètres. Une vision nocturne est aussi disponible et permet de voir, selon la marque, des individus ou des véhicules de façon nette jusqu’à une distance de 30 mètres. La Tapo C500 est aussi capable de couvrir une très grande surface devant votre domicile : grâce à sa tête motorisée, elle peut filmer sur une plage horizontale de 360° ainsi que sur une plage verticale de 130°.

Des fonctionnalités intelligentes

La Tapo C500 propose aussi plusieurs fonctionnalités intelligentes bien pratiques, comme la détection de mouvements et le suivi des personnes ou des véhicules repérés. La caméra peut d’ailleurs envoyer une notification si une présence est captée à tout moment. L’audio bidirectionnel est aussi intégré et permet d’échanger avec un visiteur sans avoir à ouvrir la porte directement. Ajoutons aussi la possibilité d’enregistrer une alarme sonore personnalisée à destination de toutes les personnes qui s’approcheraient du domicile.

Enfin, le flux vidéo en direct de la caméra peut être consulté à tout moment depuis un smartphone ou tout autre écran via l’application de la marque. La caméra est même compatible avec Google Assistant et Alexa, ce qui nous permet de la contrôler à la voix ou simplement de regarder le flux vidéo en direct sur un écran connecté de type Echo Show, par exemple. Les images peuvent par ailleurs être stockées sur une carte microSD (jusqu’à 512 Go) installée dans la caméra ou bien sur un cloud via le service Tapo Care, qui est accessible dès 3,99 euros par mois.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures caméras de surveillance connectées du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.