25 € au lieu de 50 € pour cette enceinte connectée Xiaomi originale, avec Google Assistant

La Xiaomi Smart Speaker IR Control est une enceinte connectée avec Google Assistant qui se démarque de ses concurrentes grâce à une fonctionnalité plutôt originale : un émetteur infrarouge intégré qui permet de contrôler vocalement des appareils non connectés. Si cette curieuse fonction vous intéresse, sachez que l'enceinte Xiaomi Smart Speaker IR Control est actuellement proposée à moitié prix, soit 24,99 euros au lieu de 49,99 euros, sur le site de la marque.

Xiaomi a lancé, ces dernières années, plusieurs références d’enceintes connectées. Mais la plus originale d’entre elles est sans doute la Xiaomi Smart Speaker IR Control, qui intègre une fonction plutôt étonnante : le contrôle infrarouge. Le module émetteur infrarouge, associé à l’assistant Google, permet concrètement de rendre intelligents des appareils qui ne le sont pas à la base. Si l’expérience vous tente, sachez que vous pourrez en profiter à moindre coût, puisque l’enceinte connectée est en ce moment proposée à moitié prix.

Les points forts de la Xiaomi Smart Speaker IR Control

Une enceinte connectée compacte avec un affichage LED

Un émetteur infrarouge intégré pour contrôler vocalement certains appareils

Google Assistant embarqué

Initialement proposée à 49,99 euros, l’enceinte connectée Xiaomi Smart Speaker IR Control est désormais affichée à 24,99 euros sur le site de la marque.

Une enceinte connectée qui vous réveille le matin

La Xiaomi Smart Speaker IR Control est une enceinte connectée assez compacte avec ses 628 g sur la balance et ses petites dimensions (95×95×14 mm). Elle prend donc peu de place sur une table de chevet et parvient à rester discrète avec son design noir assez passe-partout. Mention spéciale pour l’affichage LED présente sur la face avant de l’enceinte, que l’on ne trouve d’ailleurs pas sur les deux autres enceintes de la marque, les Smart Speaker Lite et Smart Speaker classique.

On peut donc utiliser cette enceinte connectée comme un vrai radio-réveil. Des alarmes peuvent ainsi être programmées pour chaque réveil matinal. Notez aussi que l’on peut régler la luminosité de l’affichage LED pour ne pas qu’il nous éblouisse la nuit. Autrement, dans les entrailles de l’enceinte, on trouve un haut-parleur de 1,5 pouce orienté pour que le son soit projeté à 360 degrés. Rien d’extraordinaire, donc, mais le rendu 360° peut avoir son intérêt pour sonoriser une petite pièce sans être trop exigeant sur la puissance sonore. Le modèle peut toutefois être connecté à une autre enceinte Smart Speaker pour offrir un rendu stéréo. La créer d’un système multiroom est même possible en liant plusieurs enceintes ensemble.

Et les objets non connectés deviennent… connectés

Mais le principal atout de l’enceinte Xiaomi Smart Speaker IR Control reste le contrôle infrarouge qu’elle permet. Concrètement, elle embarque un module émetteur infrarouge qui, associé à l’assistant Google, permet de contrôler vocalement certains appareils compatibles qui ne sont pas intelligents de base. De quoi rendre certains appareils classiques « intelligents ». La marque a par exemple testé la manœuvre sur un ventilateur, un climatiseur et un téléviseur.

Par ailleurs, comme précisé ci-dessus, la Xiaomi Smart Speaker IR Control intègre nativement Google Assistant, ce qui permet de lancer diverses requêtes vocales à l’enceinte. Lancer une musique ou un podcast, contrôler un objet connecté chez soi, demander les actualités du jour… Les possibilités sont infinies. Chromecast est également intégré pour vous permettre de jouer un titre ou une émission radio sur l’enceinte depuis votre smartphone ou votre tablette. Mais si vous utilisez un appareil qui n’est pas compatible avec Google Chromecast, vous pourrez toujours utiliser le Bluetooth. Ajoutons que l’enceinte vous permet aussi de passer des appels mains-libres en utilisant le service Google Duo.

