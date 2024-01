Une petite enceinte connectée avec Alexa à 19 €, c’est chez Xiaomi que ça se passe

La Xiaomi Smart Speaker Lite est une enceinte Bluetooth toute légère, qui permet en plus de contrôler des objets connectés grâce à son intégration de l'assistant Alexa. Un appareil pratique et efficace que l'on peut actuellement trouver à 19 euros au lieu de 39 euros sur le site de la marque.

Xiaomi n’est traditionnellement pas avare en produits high-tech vendus à des tarifs agressifs. Son enceinte connectée miniature Smart Speaker Lite rentre justement dans cette catégorie. Ce modèle, qui ne se contente pas de diffuser de la musique, mais agit comme un vrai centre de contrôle d’objets connectés, est en effet disponible à petit prix actuellement grâce à une réduction de 20 euros. Attention, elle ne va pas durer.

Les points essentiels de la Xiaomi Smart Speaker Lite

Une petite enceinte légère

Avec Alexa intégrée

Compatible avec AirPlay 2

Initialement affichée à 39 euros, la Xiaomi Smart Speaker Lite est désormais proposée à 19 euros sur le site de la marque, jusqu’à dimanche.

Un appareil tout léger et discret

La Xiaomi Smart Speaker Lite marque tout d’abord des points grâce à son poids particulièrement contenu. Avec seulement 460 g sur la balance, on pourra sans souci l’emporter avec soi ou la déplacer de pièce en pièce facilement. Alors certes, son design n’est pas vraiment élégant ni sophistiqué, mais son coloris gris mat et sa façade percée d’une multitude de petits trous ont au moins l’avantage d’être discrets. Attention tout de même si vous avez des tendances trypophobes…

La Xiaomi Smart Speaker se connecte par ailleurs en Bluetooth 5.1 ou en Wi-Fi, et peut être reliée à l’application de la marque. Trois boutons (activer/arrêter Alexa, lecture/pause, marche/arrêt du microphone) sont situés sur le haut de l’enceinte pour la contrôler facilement.

Une enceinte, oui, mais surtout connectée

Si la Xiaomi Smart Speaker Lite est capable de diffuser de la musique avec son haut-parleur d’1,75 pouce, amplement suffisant pour sonoriser une petite pièce, on retiendra avant tout son intégration de l’assistant Alexa. Vous pourrez ainsi contrôler l’enceinte avec des commandes vocales (choisir un titre, ajuster le volume…), mais pas seulement.

Si vous possédez des appareils intelligents compatibles avec l’écosystème Xiaomi et que vous les avez bien connectés à l’application, le constructeur assure que vous pourrez synchroniser cette application à celle d’Amazon Alexa. Ainsi, l’enceinte pourra vous servir à contrôler vos objets connectés via l’assistant, uniquement avec votre voix. Et pour couronner le tout, sachez qu’avec le mode multiroom d’Alexa, vous pourrez aussi connecter plusieurs enceintes dans différentes pièces de votre domicile pour que toutes diffusent la même musique ou le même podcast partout. Une action que l’on peut aussi faire avec AirPlay 2.

