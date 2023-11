Cette enceinte Bluetooth portable de Xiaomi coûte à peine 30 € grâce à cette offre

Avec son format en barre et son revêtement en tissu maillé, la Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker peut faire penser à une version revisitée de la fameuse JBL Flip. Cette enceinte du constructeur chinois est moins puissante, mais surtout en moins chère. Surtout en ce moment puisque son prix passe de 49,99 euros à seulement 29,99 euros en boutique officielle.

Lorsqu’il s’agit de proposer des produits high-tech au meilleur rapport qualité-prix, Xiaomi est souvent dans le coin, si ce n’est toujours. Le constructeur chinois s’est notamment attaqué au marché des enceintes Bluetooth portables avec ce modèle vendu à un rapport qualité-prix imbattable, et encore plus agressif aujourd’hui grâce à cette offre. En boutique officielle, la Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker profite d’une réduction de 20 euros faisant chuter son tarif à seulement 29,99 euros.

Le Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker en bref

Une mini-enceinte avec une puissance de 16 W RMS

Plutôt robuste et dotée d’une certification IPX7

Un bon rapport performances/prix

Au lieu de 49,99 euros habituellement, le Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker est maintenant disponible en promotion à 29,99 euros en boutique officielle.

Une enceinte portable pas chère et complète

Sur le marché des mini-enceintes Bluetooth, Xiaomi s’est déjà démarqué avec l’Outdoor Speaker Mini. Avec la Portable Bluetooth Speaker, le constructeur chinois revient avec une enceinte en barre d’une longueur de 21 cm et un poids de 750 grammes. La quasi-totalité de sa surface est recouverte d’un tissu maillé à l’instar des célèbres enceintes de JBL et on retrouve les commandes sur une bande en silicone. Enfin, cette enceinte est plutôt robuste, mais aussi étanche avec sa certification IPX7.

La Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker peut autant être utilisée en filaire qu’en sans-fil. Elle dispose d’une prise jack 3.5 mm et se connecte également en Bluetooth 5.0 compatible avec le codec SBC. Grâce à la fonction True Wireless Stereo, elle est capable de se connecter à une deuxième enceinte du même modèle afin de profiter de son propre son stéréo. Enfin, cette enceinte portable est dotée d’un micro pour passer des appels mains libres, mais celui-ci est de piètre qualité.

Des performances tout juste correctes

Cette enceinte Bluetooth portable opte pour une conception à deux voies pour un rendu stéréo, mais il faut s’attendre à ce que la scène stéréo soit limitée par sa conception. Elle est capable d’une puissance totale de 16 W RMS, ce qui est loin d’atteindre la cheville de certains concurrents, mais au moins, la Portable Bluetooth Speaker est capable d’un rendu équilibré et parvient à pousser la chanson. Toutefois, il ne peut échapper à la distorsion à fort volume et manque de précision dans les basses, les hauts médiums et les aigus.

Malheureusement, on ne peut avoir accès à un égaliseur sur une application, tout se fait sur le panneau de commande de la bande en silicone. Pour ce qui est de la personnalisation du son, cette enceinte ne propose que deux modes d’écoutes : Normal et Deep Bass, ce dernier donnant un peu plus de punch aux graves mais lui faisant encore perdre en précision. Niveau autonomie, le constructeur chinois annonce une durée de 13 heures à 50 % du volume grâce à une batterie de 2 700 mAh et une recharge qui dure quatre heures.

