L’une des meilleures enceintes portables de chez Bose est à son meilleur prix pour le Cyber Monday

Il n'est pas si facile de trouver la bonne enceinte Bluetooth tant les références pullulent. Autant se tourner alors vers les valeurs sûres et cette Soundlink Revolve de chez Bose en est une. On peut la trouver à 179 euros sur Amazon au lieu de 229 euros.

Bose est un constructeur assez Ă©clectique en ce qui concerne les Ă©quipements sonores grand public et Ă©videmment les enceintes portables sont de la partie. L’une de ses rĂ©fĂ©rences, la Soundlink Revolve de seconde gĂ©nĂ©ration, est un must have de la marque et se nĂ©gocie sur Amazon Ă son meilleur prix pendant le Cyber Monday.

Les caractéristiques de la Soundlink Revolve de Bose

Un design robuste

Une excellente qualité sonore

Autonomie d’une douzaine d’heures

La Bose SoundLink Revolve (sĂ©rie II) est disponible Ă 179,99 euros au lieu de 229 euros sur Amazon pendant le Cyber Monday et c’est son prix le plus bas jamais atteint chez le revendeur.

Une enceinte de qualité à emmener partout

Cette enceinte Bose mise beaucoup sur la robustesse. Pour commencer, elle est faite en majoritĂ© en aluminium, sauf les extrĂ©mitĂ©s en haut et en bas qui sont en caoutchouc pour amortir les chocs. Les finitions sont au top et l’enceinte est certifiĂ©e IPX4 et rĂ©sistera aux Ă©claboussures. Il n’y a aucune crainte Ă avoir en la posant Ă cĂ´tĂ© d’une piscine, par exemple.

Le plus important dans une enceinte, c’est le son, et Bose est Ă©videmment un expert dans ce domaine. On profite d’un son omnidirectionnel 360 ° très riche avec une puissance impressionnante par rapport Ă sa taille. Comme toujours, l’AmĂ©ricain vise juste et offre un des produits qui sonne le mieux dans cette gamme de prix.

Les petits + de Bose

L’application Bose Connect permet d’augmenter les possibilitĂ©s comme le Party mode pour connecter deux enceintes ensemble afin de crĂ©er une diffusion stĂ©rĂ©o. On peut regretter nĂ©anmoins l’absence d’un Ă©galiseur plus prĂ©cis pour personnaliser l’expĂ©rience sonore Ă notre guise.

CĂ´tĂ© autonomie, Bose annonce 12 heures. Un excellent rĂ©sultat qui est cependant mis Ă mal par le fait que l’enceinte se charge via Micro-USB et non USB-C. Dommage.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.