Ce laptop gaming Lenovo LOQ avec RTX 4060 est de retour à un super prix chez Darty

Avec sa gamme LOQ, Lenovo souhaite proposer des PC portables gamer performants, mais bien plus accessibles que ceux présentés dans la gamme Legion. Le laptop Lenovo LOQ 15IRH8 est l'une des références phares de la série, et en ce moment, ce modèle doté d'une RTX 4060 est proposé à 899,99 euros au lieu de 1 199,99 euros chez Darty.

Lenovo est une marque qui compte sur le marché des PC portables taillés pour le gaming, et c’est avant tout sa gamme Legion qui est fréquemment mise en avant dans nos lignes. Mais il ne faut pas oublier l’existence de sa gamme LOQ, qui comporte des modèles gaming plus low-cost mais avec des configurations tout de même puissantes. Le fabricant a simplement souhaité conserver les performances en abaissant les coûts et en faisant quelques concessions par-ci par-là. Le Lenovo LOQ 15IRH8 fait partie de cette gamme, et sa RTX 4060 intégrée et son i5 de 12e gen ne l’empêchent pas d’être affiché à un bon prix, situé sous la barre des 900 euros en ce moment.

Les points essentiels du Lenovo LOQ 15IRH8

Un écran de 15,6 pouces et rafraîchi à 144 Hz

Un combo i5 de 12e gen + RTX 4060 + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

Initialement affiché à 1 199,99 euros, le Lenovo LOQ 15IRH8 est désormais proposé à 899,99 euros chez Darty.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Lenovo LOQ 15IRH8. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une configuration assez pointue pour les gamers assidus

Si vous misez avant tout sur les performances, et que la qualité d’un écran ou d’un design n’est pas votre premier critère, alors vous êtes au bon endroit. Car le Lenovo LOQ 15IRH8 est un PC portable gamer véloce qui renferme notamment une récente carte graphique RTX 4060 au TGP de 115W, qui permet de lancer les derniers titres AAA en 1080p ou en 1440p avec plusieurs features de Nvidia activées telles que le ray-tracing, qui offre des effets de lumière plus réalistes et le DLSS, qui se charge d’améliorer la définition de l’image tout en gardant le même taux de FPS.

Côté CPU, on a droit à un processeur Intel Core i5-12450H cadencé à 3,3 GHz (boost jusqu’à 4,4GHz) et épaulé par 16 Go de mémoire vive pour encore plus de rapidité et d’efficacité dans le multitâche. Bref, on a là une configuration suffisamment puissante qui ne déçoit pas en jeu. Un SSD de 512 Go complète le tout pour offrir des lancements rapides de la machine et des temps de chargement réduits, histoire de gagner en réactivité. Attendez-vous toutefois à une gestion thermique plutôt moyenne lorsque vous enchaînerez les parties : le laptop aura tendance à chauffer un peu trop, sans que ce ne soit choquant pour un produit de ce type. Vous devrez aussi composer avec des ventilateurs assez bruyants ; jouer avec un casque est donc fortement recommandé.

Un écran un poil terne, mais une fluidité exemplaire

Le Lenovo LOQ 15IRH8 intègre par ailleurs une dalle IPS-LCD Full HD de 15,6 pouces, qui a l’avantage d’offrir de bons angles de vision et une surface assez grande pour jouer confortablement. On peut aussi profiter d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz, qui promet une fluidité exemplaire et une expérience de jeu bien réactive. Toutefois, comme nous l’avons remarqué lors de notre test, l’écran est malheureusement un peu terne, les couleurs sont sa plus grande faiblesse. Concrètement, la dalle ne couvre que 42,7% de l’espace DCI-P3 et 60,3% de l’espace sRGB. C’est trop peu pour pouvoir avoir des couleurs réalistes et suffisamment éclatantes. Côté design, le laptop se montre surtout fonctionnel avec une coque plastique grise passe-partout, mais qui est avant tout bien conçue et solide.

Côté connectique, on a droit à un port USB-C 3.2 Gen 2, un port USB-A 3.2 Gen 1, deux ports USB-A 3.2 Gen 2, un port HDMI 2.0 et un port Ethernet. Le Lenovo LOQ 15IRH8 est donc organisé comme un PC qui veut rester branché sur un bureau, avec moult périphériques connectés, mais son poids de 2,4 kg n’est pas trop conséquent : son transport ne sera donc pas compliqué. Enfin, le PC portable embarque une batterie de 60 Wh et se recharge par le biais d’un bloc d’alimentation au format propriétaire de 170W. Le port USB-C est d’ailleurs compatible avec la norme Power Delivery, un bon point pour regagner du jus rapidement. Pour ce qui est de l’autonomie, n’espérez pas jouer plus de 5 heures sans être branché, mais ce n’est pas franchement étonnant pour ce type de machine.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Lenovo LOQ 15IRH8 (version i5 13e gen et RTX 4050).



au meilleur prix ? Où acheter Le Lenovo LOQ 15IRH8 au meilleur prix ?

Si vous souhaitez découvrir d’autres références pour les comparer avec le Lenovo LOQ 15IRH8, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables gamer du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.