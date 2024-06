Le prix des nouveaux Nothing Ear (a) est déjà en baisse, le bon deal pour avoir de bons écouteurs pas chers avec ANC

Nothing a dévoilé une nouvelle paire d’écouteurs Bluetooth : les Ear (a). Équipée de la réduction de bruit, cette nouvelle référence accessible l’est davantage grâce à cette baisse de 10 %.

Nothing s’est d’abord fait connaître dans le monde de l’audio avec les Nothing ear (1), des écouteurs Bluetooth à prix réduit et au design marquant. Quelques années plus tard, la marque a élargi son catalogue aux smartphones et ajoute deux nouvelles paires d’écouteurs : les Nothing Ear et les Nothing Ear (a). Pour ces derniers, comme avec le Nothing Phone (2a), les Ear (a) viennent se positionner avec un tarif plus abordable. Pourtant, il ne manque pas d’intérêt puisqu’il existe très peu de différences avec le modèle plus haut de gamme. Mieux encore, ils coûtent déjà 10 % de moins.

Les Nothing Ear (a), c’est quoi ?

Des écouteurs confortables tout en transparence

Un son puissant, équilibré et entraînant

Une très bonne ANC et charge rapide

Les Nothing Ear (a) sont proposés au tarif de 99,99 euros, mais actuellement, on les trouve en promotion à 89,99 euros sur le site de la Fnac, mais aussi chez Darty et le site Amazon.

Une version allégée qui copie le look des Ear II

Difficile de distinguer les Nothing Ear (a) du modèle plus haut de gamme, les Nothing Ear (2024). Ils se ressemblent comme deux gouttes d’eau, hormis au niveau des couleurs, où la version abordable ajoute un coloris jaune pimpant. Ils partagent le même form factor prolongée par une courte tige dotée d’une zone de contrôle par pincement. Les Ear (a) viennent épouser l’intérieur du pavillon de l’oreille sans difficulté et n’en bougent ensuite plus. La pratique sportive est donc possible, d’autant plus qu’ils ne craignent ni la transpiration ni les intempéries. Quant aux longues sessions d’écoute, les oreillettes ne procurent pas non plus d’inconfort.

On apprécie le look original, avec la transparence de leur tige, qui laisse voir les composants électroniques. Le boîtier qui accueille les écouteurs est plus compact et moins épais que celui des Ear. Il est en revanche dépourvu de la compatibilité avec la charge sans fil et il faudra se contenter de son port USB-C, logé sur la tranche arrière. Le boîtier recharge les écouteurs en 1 h 30 environ, mais ils récupèrent 1 h d’écoute après seulement 10 minutes de charge. Quant à l’autonomie des écouteurs, ils tiennent 5 h 20, c’est tout à fait honorable.

Une partition audio qui impresionne

Le modèle a semble avoir hérité du même système d’ANC que les Ear. Bonne nouvelle, car il est très bon et rivalise avec les meilleurs de la catégorie. Dans l’ensemble, les bruits graves autour de l’auditeur sont efficacement atténués et la réduction de bruit active impacte même les sons plus clairs. Le mode transparence qui permet d’entendre autour de soi et de tenir une conversation (musique en pause), fait l’affaire.

La grande différence entre les écouteurs Nothing Ear (a) et les Ear, c’est le type de transducteur qui les anime. Les Nothing Ear (a) sont équipés de transducteurs en polyuréthane thermoplastique contre de la céramique pour les Ear tout court. Ils sont donc moins bien dotés que les seconds sur le plan acoustique. Pourtant, la signature tonale des deux modèles est très proche, avec un grave puissant et profond, beaucoup de dynamisme et de précision. Ils offrent un son très entraînant, qui flatte l’oreille avec beaucoup de détails. Ils manquent légèrement d’aération dans les hautes fréquences, mais les voix sont mieux incarnées. Pour ce tarif, on peut dire qu’ils sont très recommandables.

