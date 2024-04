Nothing lance deux paires d’écouteurs à des prix très intéressants

Le constructeur britannique Nothing a dévoilé ses écouteurs Ear et Ear (a), deux paires très intéressantes avec un tarif pour le moins accessible.

Ces dernières semaines, Nothing avait commencé à teaser le lancement de nouveaux écouteurs sans fil. Près de trois ans après le lancement de son tout premier produit, les Nothing Ear (1), le constructeur britannique revient avec deux nouvelles paires d’écouteurs sans fil, les Nothing Ear et les Nothing Ear (a).

Des Nothing Ear résolument haut de gamme

Sur le papier, les nouveaux écouteurs Nothing Ear ont tout des précédents modèles haut de gamme de la marque, les Ear (1) et les Ear (2). On retrouve ainsi l’emblématique design transparent avec le boîtier carré qui caractérisait déjà les deux premières paires d’écouteurs du constructeur. Les Nothing Ear profitent toujours d’un design intra-auriculaire avec une tige intégrant l’électronique. Ils embarquent par ailleurs des transducteurs dynamiques en céramique de 11 mm de diamètre et un support des codecs LHDC 5.0 et LDAC en plus de l’AAC et du SBC. De quoi leur permettre de profiter d’une certification Hi-Res Audio Wireless.

Du côté de la réduction de bruit active aussi, Nothing promet d’avoir amélioré sa copie. Les Nothing Ear peuvent ainsi théoriquement réduire le bruit jusqu’à 45 dB sur une plage de fréquence de 5000 Hz. Trois modes de réduction de bruit sont par ailleurs proposés.

Les écouteurs profitent en outre d’une autonomie améliorée de 25 % avec jusqu’à 40,5 heures d’écoute grâce au boîtier et 8,5 heures pour les écouteurs seuls, sans réduction de bruit. Ils profitent également d’une charge rapide et d’une charge sans fil par induction. Les Nothing Ear sont également compatibles avec le Bluetooth multipoint pour se connecter simultanément à deux appareils — par exemple un PC et un smartphone.

Des Nothing Ear (a) plus accessibles

Comme c’était déjà le cas avec le Nothing Phone (2a), les Nothing Ear (a) viennent quant à eux se positionner avec un tarif plus abordable. Nothing reprend ainsi son format emblématique pour les écouteurs en eux-mêmes, avec même un coloris jaune, mais le boîtier est plus en rondeur. Les écouteurs embarquent également des transducteurs de 11 mm — en plastique — avec le support des codecs AAC, SBC et LDAC, ainsi qu’une réduction de bruit active similaire sur le papier à celle des Nothing Ear. Le Bluetooth multipoint est, lui aussi, de la partie, tout comme la charge rapide, mais les écouteurs font l’impasse sur la recharge sans fil.

L’autonomie des Nothing Ear (a) est par ailleurs légèrement meilleure que celle des modèles haut de gamme, avec 9,5 heures d’écoute sans réduction de bruit et 42,5 heures avec le boîtier de charge.

Prix et disponibilité des Nothing Ear et Nothing Ear (a)

Les écouteurs Nothing Ear sont disponibles au prix de 149 euros en noir ou en blanc. De leur côté, les Nothing Ear (a) sont affichés à 99 euros en noir, blanc ou jaune.



