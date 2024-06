Avec ce tout nouveau forfait B&You, les 80 Go de 5G sont moins de 9 €/mois

Bouygues Telecom est de retour, non pas pour vous jouer un mauvais tour, mais bel et bien pour vous proposer un forfait B&You généreux en données 5G et pas très cher : actuellement, les 80 Go de 5G coûtent 8,99 euros par mois chez l'opérateur. Et c'est toujours sans engagement.

Les MVNO, ou opérateurs virtuels, ne sont pas les seuls à proposer des forfaits 5G aux tarifs mensuels agressifs. Les opérateurs traditionnels ont aussi leur mot à dire et présentent fréquemment des offres sans engagement généreuses en données 5G à des prix intéressants. Aujourd’hui, c’est Bouygues Telecom qui est à l’honneur avec son forfait 5G de 80 Go, qui coûte moins de 9 euros par mois actuellement.

Que propose ce forfait B&You ?

80 Go de données 5G en France métropolitaine

20 Go utilisables depuis l’Europe et les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

En ce moment, le forfait 5G 80 Go de B&You est proposé à 8,99 euros par mois. Et c’est évidemment sans engagement !

Un bon rapport Go-prix à la clé

Le forfait mobile que propose ici B&You est plutôt généreux, puisque son enveloppe se compose de 80 Go de données 5G. Une quantité de data plus qu’agréable puisqu’elle permet de naviguer sur Internet durant de longues heures, de jouer à des jeux en ligne ou encore de regarder des épisodes de série en streaming sans trop modérer son utilisation chaque mois. Le réseau 5G permet en plus de profiter de débits bien plus rapides et d’une latence plus faible sur son smartphone, à condition que celui-ci soit compatible 5G et que vous soyez dans une zone couverte par le réseau 5G de Bouygues Telecom, bien sûr.

Et si vous voyagez dans un pays européen ou dans les DOM dans les prochains mois, sachez que vous aurez droit à 20 Go de 5G dans ces territoires, mais décomptés du forfait de base. C’est largement suffisant pour continuer à utiliser son forfait, surtout s’il n’y a pas de Wi-Fi à proximité.

Des communications illimitées

Ce forfait mobile B&You comprend également les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, en Europe et dans le DOM. L’offre permet évidemment de profiter de l’excellent réseau de Bouygues Telecom : en 4G, l’opérateur couvre plus de 99 % de la population et 95 % du territoire selon l’ARCEP. Côté 5G, Bouygues Telecom se place en troisième place, derrière Orange et SFR, concernant les sites 3,5 GHz, avec 6506 sites à l’heure actuelle toujours d’après l’ARCEP.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les offres low cost de Bouygues Telecom, n’hésitez pas à lire notre avis complet sur B&You.

Notez d’abord que vous devrez rajouter 1 euro au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Et si vous voulez conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez en faire la demande gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO, on vous explique comment le récupérer ici. En faisant ainsi, le changement d’opérateur se fera sans coupure.

